﻿Gemeinden geben Geld: „Seekieker“ startet in die Sommer-Saison

Der „Seekieker“ braucht eine Finanzspritze. Das private Busunternehmen fährt im Sommer Rundtouren um den Großen Plöner See. Es steigen aber weniger Gäste ein als erwartet. Die Gemeinden am See unterstützen jetzt das Projekt. Das muss man für diese Saison über den Busbetrieb wissen.

Der „Seekieker“ startet voraussichtlich zu Himmelfahrt in die neue Saison. Die Gemeinden rund um den Großen Plöner See unterstützen die Rundtour erstmals mit einem Zuschuss.

Plön/Bosau. Die private Buslinie „Seekieker“ wird in diesem Jahr wahrscheinlich nur an den Wochenenden die Runde um den Großen Plöner See machen. Die erste Tour startet an Himmelfahrt am 18. Mai. Die Gemeinden, die am See liegen, unterstützen den Busbetrieb in diesem Jahr mit Zuschüssen.

Ascheberg, Plön, Nehmten, Bösdorf und Bosau haben schon entsprechende Beschlüsse gefasst, die Rundtour mit Seeblick mit Geld zu fördern. In Dersau entscheidet die Gemeindevertretung am 26. April. Bürgermeister Holger Beiroth war zuletzt allerdings skeptisch. Dersau schreibt tiefrote Zahlen im Haushalt.

Der Kreis, auf den ein Zuschuss von 12 500 Euro entfallen würde, entscheidet am 26. April. In der Vergangenheit unterstützte der Kreis Plön aber sehr großzügig den öffentlichen Nahverkehr.

Das sagt die Plöner Tourismus-Chefin zum „Seekieker“

Die Tourismus-Chefin von Plön, Caroline Backmann, ist froh über die sich anbahnende Lösung. „Das ist besser als nichts.“ Sie hat auch Verständnis, dass die Gemeinden nicht mehr Geld geben, um die große Lösung zu finanzieren. Angesichts der „klammen Kassenlage“ sei das finanzielle Engagement gut. Die große Lösung wäre ein Fahrbetrieb auch an Wochentagen gewesen.

„Seekieker“ am Großen Plöner See: Das ist das Problem

Der „Seekieker“ füllt eine Lücke im öffentlichen Nahverkehr. In den Gemeinden am See fahren zwar Busse, aber eine Tour rund um den See gab es nicht. Der Diplom-Informatiker Peter Knoke hat 2021 mit viel Leidenschaft und einem finanziellen Risiko das Projekt 2021 gestartet.

Die ersten beiden Jahre verliefen von den Einnahmen enttäuschend. „Ich hatte mir das wirtschaftlich positiver vorgestellt“, begründet er seine Bitte an die Gemeinden. Als Zielgruppe hatte er vor allem die vielen Camper rund um den See im Auge. Doch die stiegen kaum in den Bus ein.

Achim Kuhnt, der einen Campingplatz in Plön betreibt, weiß auch warum. „In den Sommerferien sind Familien mit Kindern hier“, sagt er. Die würden lieber am Pool liegen, als mit dem Bus um den Großen Plöner See zu fahren.

Für die Plöner Ratsmitglieder Ingeborg Unbehauen (Grüne), Bettina Hansen (SPD) und Jörg Schröder (Linke) ist der „Seekieker“ „absolut unterstützungswürdig“.

Das sind die Fahrgäste des „Seekiekers“

Peter Knoke beobachtete, dass sich vor allem Bürgerinnen und Bürger aus dem Umland auf den Weg machten, um mit dem „Seekieker“ die Rundfahrt zu machen. Einheimische wissen die Tour also zu schätzen.

Für Probleme sorgten auch Corona und das 9-Euro-Ticket, das im „Seekieker“ nicht galt. Wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, weiß Knoke noch nicht. In dieser Saison rechnet er dank der Zuschüsse mit einem ausgeglichenen Ergebnis am Ende.

Knoke möchte Wanderer umwerben. Von den Haltestellen in Bosau und Nehmten könne man wunderbare Spaziergänge unternehmen.

So viel kostet eine Rundtour um den Großen Plöner See

Der „Seekieker“ fährt in dieser Saison nur am Sonnabend und am Sonntag. Täglich sollen es vier bis sechs Touren sein. Knoke rechnet noch. Eine Fahrt rund um den Großen Plöner See – sie dauert eine Stunde – kostet elf Euro. Wer eine Ostseecard vorzeigt, erhält vier Euro Rabatt.

Vergünstigungen gibt es auch für Kinder, Familien und Gruppen. Auch wer nur eine Teilstrecke mitfährt, zahlt natürlich weniger.

In der ersten Saison verkaufte das private Unternehmen 1887 Fahrkarten, im zweiten Jahr waren es 1257. Der Bus steuert 19 Haltestellen an.