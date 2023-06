Container brannten

Feuerwehr löscht Brand auf ehemaligem Bauspielplatz in Norderstedt

In Norderstedt sind am Mittwochabend mehrere Container und ein Holzbau in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die Flammen zunächst rasch gelöscht werden. Am Donnerstag wurde die Feuerwehr dann aber erneut zur Brandstelle gerufen.