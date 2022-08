﻿Gemeinschaftsschule Probstei: Hier dürfen Schüler, Eltern, Lehrer parken

Längere Fußwege müssen Eltern, Lehrer und Schüler an der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg in Kauf nehmen, wenn sie mit dem Auto zur Schule kommen. Grund ist ein gesperrter Schulparkplatz. Das sind die Alternativen.

An der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg wird gebaut. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Schönberg. Mit dem Start des Millionenbauprojekts an der Gemeinschaftsschule in Schönberg wird es für Eltern, Lehrer und Schüler ab sofort schwierig, wenn sie mit dem Auto zur Schule kommen wollen. Durch die Bauarbeiten muss voraussichtlich für die kommenden zwei Jahre der Schulparkplatz gesperrt werden. Die Gemeinde hat zusammen mit dem Schulverband Probstei ein Verkehrskonzept erstellt und verweist auf alternative Parkflächen um das Schulzentrum herum.

„Schon während der anstehenden Bauphase an der Gemeinschaftsschule haben wir uns mit der Parkplatzsituation beschäftigt“, erklärt Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski. Hierbei seien im März die Anlieger einbezogen worden, ebenso habe sich der Bau- und Verkehrsausschuss der Gemeinde damit befasst. Bei der Erstellung eines Konzepts, das alternative Parkflächen für die Dauer der Bauarbeiten vorsieht, half die Firma Wasser- und Verkehrskontor.

Gemeinschaftsschule Probstei: Gemeinde will Verkehr genau beobachten

Nach der Auswertung des Ingenieurbüros sind laut Kokocinski ausreichend Parkplätze im Umkreis der Schule vorhanden. „Es fand eine Aufnahme der Parkflächen verbunden mit einer Zählung der freien Parkplätze statt.“ Alle wegfallenden Parkplätze auf dem Schulgelände könnten durch die Parkflächen am Friedhofsweg, in der Strandstraße, in der Ostseestraße, in der Bürgermeister-Wiese-Straße und am Markt aufgefangen werden, so Kokocinski. Dennoch sei besonders in den ersten Wochen durch die Neuorientierung mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

„Wir bitten Lehrkräfte und Schüler, sich auf die neue Parksituation einzustellen und gegebenenfalls auch etwas längere Laufwege vom Pkw zur Schule einzuplanen und die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen“, betont der Bürgermeister. Wohngebiete und Anwohnerstraßen sollten vermieden werden, damit Anlieger nicht unnötig belastet würden. „Als Gemeinde werden wir die Verkehrssituation genau beobachten und verstärkt unsere Verkehrsüberwacher losschicken, damit in den Halteverbotszonen der Wohngebiete keine Autos abgestellt werden. Gegebenenfalls werden wir die Halteverbotszonen auch ausweiten.“

Zudem sollen laut Kokocinski künftig auf dem Parkplatz am Friedhof sechs Parkplätze für Besucher und Besucherinnen des Friedhofs reserviert sein. Für deren Nutzung werde eine Parkscheibe (maximal zwei Stunden) vorgeschrieben. Die Anordnung sei erfolgt, ebenso wie die Bestellung der Verkehrsschilder.

Parallel zu den Parkplatzverlagerungen will die Gemeinde Schönberg über Verbesserungen hinsichtlich der Elterntaxis beraten. Geplant ist laut Kokocinski die Einrichtung von „Kiss and ride-Zonen“, an denen Eltern ihre Kinder aus dem Auto aussteigen lassen können. Das soll für weniger Verkehr in der Perserau und im Friedhofsweg sorgen und so die Verkehrssicherheit der Schülerinnen und Schüler erhöhen.