﻿Gemeinschaftsschule Probstei: So soll die neue Sporthalle aussehen

Die Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg erhält eine der modernsten Sporthallen in ganz Schleswig-Holstein. Mit der Grundsteinlegung startet die Bauphase für das rund 14- Millionen-Euro-Projekt. Das sind die Highlights der Ausstattung.

Schönberg. Sport wird in der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg großgeschrieben. Neben Sportklassen gibt es in der Oberstufe auch ein Sportprofil und das Sport-Abitur. Außerdem ist die Einrichtung zertifizierte Leistungsschule im Fußball, neuerdings auch Talentschule im Sportbereich. Die Grundsteinlegung für die neue Sporthalle am Freitag war daher ein wichtiger Schritt in die Zukunft für alle Beteiligten. Im Frühjahr 2024 soll die neue Halle als eine der modernsten in ganz Schleswig-Holstein fertig sein.

Eine barrierefreie Zuschauertribüne, die von zwei Seiten zugänglich ist, gehört zu einem der besonderen Ausstattungsmerkmale der neuen Sporthalle in Schönberg. Für bis zu 500 Menschen bietet sie Platz. Außerdem wird es künftig vier statt drei Segmente in der Halle geben. Das ermöglicht es, Turngeräte wie Bodenmatte, Reck und Ringe für den Sportunterricht dauerhaft stehenzulassen. Außerdem wird es einen Fitnessraum geben, der im Rahmen des Schulunterrichts genutzt werden kann.