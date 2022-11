﻿Gemischte Reaktionen nach der Bürgermeisterwahl in Schönberg

Peter Kokocinski bleibt mit einem relativ knappen Wahlergebnis Bürgermeister in Schönberg. Er erhielt am Wahlsonntag 214 Stimmen mehr als Gegenkandidatin Elke Muhs (CDU). So unterschiedlich sind die Reaktionen.

Schönberg. Für die einen ist das Wahlergebnis in Schönberg knapp, für die anderen ein klarer Sieg. Der amtierende Bürgermeister Peter Kokocinski setzte sich am Sonntag mit 54,5 Prozent der Stimmen aller wahlberechtigten Schönbergerinnen und Schönberger gegen seine Herausforderin Elke Muhs (CDU) durch. Die Reaktionen sind gemischt, Peter Kokocinski selbst sagte am Dienstagmorgen, er gehe "mit großer Demut" in die neue Wahlperiode. Diese beginnt offiziell am 29. Mai 2023.

Verglichen mit dem Wahlergebnis 2017, wo Peter Kokocinski mit nur vier Stimmen seinem Gegenkandidaten überlegen war, ist die Wahl am Sonntag relativ eindeutig ausgegangen. Immerhin habe er neun Prozent mehr Stimmenanteile als seine Herausforderin erhalten, erklärte Peter Kokocinski im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist ein respektables Ergebnis und gibt mir Rückenwind für die nächsten Jahre“, sagte er.

Die möchte er nutzen, um Projekte weiter zu begleiten, bei denen er bereits Vorarbeit geleistet habe. Beispielsweise bei der Attraktivierung des Ortszentrums mit Hilfe des Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Gerade hat die Gemeinde 132 000 Euro aus dem Programm für die Planung erhalten. „Zum Jahresende wollen wir einen Beschluss fassen, wie groß das Untersuchungsgebiet sein wird“, so Kokocinski.

Wahlsieg von Peter Kokocinski ist für Alt-Bürgermeister Zurstraßen ein „deutlicher Vertrauensbeweis“

Auch in Sachen Wohnungsbau freut sich der Bürgermeister, ab September 2023 Nägel mit Köpfen machen zu können. „Dann starten wir mit der Wohnbebauung hinter der Finnenhaussiedlung.“ Dort sollen 350 Wohneinheiten entstehen, davon etwa 100 für ältere Menschen, etwa 130 in Geschossbauweise und der Rest als Doppel- und Einfamilienhäuser. „Es ist schön, dass mir die Wählerinnen und Wähler die Chance gegeben haben, diese und andere Projekte in Schönberg weiterzuführen.“

„Das Ergebnis gibt mir Rückenwind für die nächsten Jahre.“, sagt Peter Kokocinski, Bürgermeister in Schönberg. © Quelle: Karsten Freese

Als einen „klaren Vorsprung“ und „deutlichen Vertrauensbeweis“ bewertet Alt-Bürgermeister Wilfried Zurstraßen (SPD) das Ergebnis für seinen Parteikollegen Peter Kokocinski, der als Einzelbewerber ins Rennen gegangen war. „Man muss immer das gesamte Ergebnis sehen. Angesichts der politischen Großwetterlage in Schleswig-Holstein, die eindeutig zugunsten der CDU ausfällt, und auch weil Elke Muhs einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht hat, habe ich eigentlich mit einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet.“

Christine Nebendahl, Vorsitzende des CDU-Ortsverbands und Bürgervorsteherin in Schönberg, findet den Vorsprung des Bürgermeisters wiederum weniger klar, sondern ziemlich knapp. Wenn auch nicht so knapp wie vor fünf Jahren. „Aus dem Stand hat Elke Muhs ein beachtliches Ergebnis hingelegt“, sagt sie. Als einen der Gründe für das gute Abschneiden der CDU-gestützten Kandidatin nennt Christine Nebendahl einen „super Wahlkampf“.

Jürgen Cordts von der Einwohnerinitiative in Schönberg (EIS) sieht „keinen Grund zum Feiern“

Elke Muhs habe sich in den gemeinsamen Vorstellungsrunden mit Peter Kokocinski gut geschlagen und in vielen Dingen klar Position bezogen – etwa gegen das Hotelgroßprojekt in Kalifornien oder für einen Tourismus im Einklang mit den Menschen in Schönberg. „Es ist schade, dass sie nicht wieder kandidieren möchte. Sie hat viele positive Rückmeldungen an den Infoständen bekommen.“

Auch Jürgen Cordts von der Einwohnerinitiative Schönberg (EIS) wertet das Wahlergebnis für den alten und neuen Bürgermeister nicht so gut wie der Bürgermeister selbst. „Elke Muhs hat als Newcomerin ein mehr als achtsames Ergebnis eingefahren“, sagt er. Aus seiner Sicht sei der Wahlsieg „durchaus knapp“ und biete „keinen Grund zum Feiern“.

Elke Muhs selbst sagte zwei Tage nach der Wahl, sie sei noch immer „sehr zufrieden“ mit ihrem Ergebnis. „Es war ein toller Wahlkampf, und ich habe immerhin einen Wahlkreis gewonnen.“ Als Lehrerin werde sie sich jetzt wieder auf ihre Schülerinnen und Schüler konzentrieren. „Insofern habe ich auch ein kleines lachendes Auge.“