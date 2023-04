﻿Gespräch mit Politikern: Jugendliche klagen über dunkle Ecken in Preetz

Preetz. Am 14. Mai ist Kommunalwahl. Damit in den neuen Stadt- und Gemeindevertretungen auch die Wünsche und Sorgen der jungen Wählerinnen und Wähler berücksichtigt werden, hat der Kreisjugendring (KJR) Plön ein besonderes Menü serviert. Das Projekt unter dem Motto „Pizza und Politik“ führte Jugendliche und Kommunalpolitiker für Gespräche zusammen. Die Ergebnisse schmeckten manchmal bitter.

Im Jugendzentrum Wasserturm in Preetz ist schon alles vorbereitet. Auf den Tischen liegen Zettel und Stifte, an der Pinnwand hängen bereits die ersten beschriebenen Blätter unter den Fragen: Was stört dich in der Gemeinde? Und auf der anderen Seite: Welche Themen liegen dir am Herzen? Wofür begeisterst du dich?

Entwickelt wurde dieses Projekt gemeinsam mit dem KJR Segeberg, berichtet die Plöner KJR-Bildungsreferentin Alina Marxen. Finanziert wird die Aktion vom Landesbeauftragten für politische Bildung. „Der Grundgedanke ist, dass Jugendliche und Politiker sich beim gemeinsamen Essen austauschen – und das läuft gerade sehr gut“, fügt sie mit einem Blick in die Runde hinzu.

Preetz ist die dritte und letzte Station im Kreis Plön. Zum Auftakt wurde das Format in Kirchbarkau für die Jugend im Barkauer Land angeboten. In Schönberg gab es ein Gespräch mit Kreistagskandidaten. In Preetz sind neue Politiker wie Marcus Heisinger (FDP) und der Nachwuchs mit Harry Behrens (Grüne) und Colin Bussenius (CDU) genauso vertreten wie erfahrene Kommunalpolitiker wie Simon Bussenius (CDU), Anke Johanßon und Tobias Fechner (beide SPD) sowie die ehemalige Kührener Bürgermeisterin Gisela Rinck.

Jugendliche klagen über dunkle Ecken

Schnell kristallisiert sich bei den Jugendlichen, von denen einige auch schon in der Jugendwerkstatt mitgearbeitet haben, die Sicherheit in Preetz als eines der Hauptthemen heraus. Durch die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung im Wohngebiet Schwebstöcken/Haimkrogkoppel fühle man sich noch unsicherer, erzählen einige.

„Der Schwebstöcken als Fahrradstraße ist komplett dunkel“, beklagt die 18-jährige Kaja. Dabei habe man gerade erst in der Jugendwerkstatt angeregt, den Schwebstöcken noch heller auszuleuchten. Die schmale Fahrradstraße werde von allen Radfahrern aus dem Wohngebiet in Richtung Schule oder Innenstadt genutzt. „Mein ganzer Jahrgang wohnt dort.“ Nun fahre man nachts außen herum.

Die Jugendlichen in Preetz beklagen, dass der Schwebstöcken als Fahrradstraße zu dunkel ist. © Quelle: Silke Rönnau

Ein Teilnehmer erzählt, dass man als Jugendlicher in den Parks Angst haben müsse. Da werde man schnell unter den Armen gepackt, geschlagen und ausgeraubt. „Viele gehen nur mit Messer raus.“ Bei diesen Worten schlucken die anwesenden Politiker, denn laut Jahresbericht der Polizei ist der Kreis Plön der sicherste im ganzen Land. Deshalb sei eine ausreichende Beleuchtung wichtig, sagt der Jugendliche.

Kostenlose Angebote in der Schule

Auch die Schule taucht als Thema immer wieder auf. Mia wünscht sich kostenlose Menstruationsartikel auf den Schultoiletten. Sie gehe in Schönberg zur Schule, dort würde das bereits auf Anregung der Schülervertretung umgesetzt. Kostenlose Artikel seien nicht nur eine Hilfe für Mädchen aus sozial schwächeren Familien, sondern für alle, die zum Beispiel vergessen haben, etwas mitzunehmen, oder von der Menstruation überrascht werden. „Das sollte kein Tabu-Thema sein“, meint sie.

Es gebe zu wenige Angebote für über 16-Jährige, wird in der Runde beklagt. Weitere Wünsche sind kostenlose Schülerbeförderung und kostenloses Mittagessen in der Schule sowie eine bessere Schulausstattung. Außerdem hätten die Jugendlichen gern mehr Shopping-Möglichkeiten. Ein weiterer Wunsch war die Stärkung des ÖPNV. „Bei besseren Verbindungen kann man das Auto stehen lassen“, erklärt Kaja.