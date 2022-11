﻿Gewalt an Frauen im Kreis Plön: Die Zahlen steigen

„Orange the World“ ist das Motto, unter dem zahlreiche Organisationen und Einrichtungen auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam machen wollen. Vom 21. bis 28. November planen sie eine Aktionswoche im Kreis. Denn die Zahlen sind in diesem Jahr gestiegen.

Die Zahlen zur Gewalt an Frauen steigen in diesem Jahr.

Kreis Plön. Die Zahlen der Gewalttaten an Frauen im Kreis Plön steigen, sagt Jessica Klarewicz vom Frauennotruf Kiel und dem KIK-Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Kreis Plön. 2021 gab es 83 Polizeieinsätze mit häuslicher Gewalt, davon 17 mit Wegweisung, sprich: der Täter oder die Täterin wurde von der Polizei aus der Wohnung verwiesen. „Die Zahlen von 2021 haben wir schon im dritten Quartal 2022 erreicht“, erklärt Jessica Klarewicz. Rund 1100 Beratungskontakte gibt es jährlich im Kreis Plön.

Gewalt sei dabei ein ganz individueller Begriff. Für jeden sei es etwas anderes, erklärt Andrea Heitmann vom Frauenhaus Kreis Plön. Denn Gewalt meint nicht nur körperliche Gewalt. Frauen werden zu Hause manchmal auch ganz anders unterdrückt. Ins Frauenhaus kommen auch Betroffene, die eingesperrt wurden, die kein Geld bekamen oder digital kontrolliert werden. „Manchmal ist es die Kontrolle über das Handy, manchmal die Drohung, bestimmte Videos ins Internet zu stellen“, sagt Andrea Heitmann.

Kreis Plön: Wird die Gewalt an Frauen mehr?

Die Zahlen steigen auch auf Landesebene. 2020 erfuhren 3982 Frauen Gewalt von ihren Partnern, im Vorjahr waren es 3874 Fälle. 2021 gab es sieben sogenannte Femizide, also Tötungsdelikte, bei denen der Partner, Ex-Partner oder Bruder die Frau getötet hat. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Femizide in Schleswig-Holstein. Erst kürzlich stach ein Mann in Heide seine Ehefrau nieder.

Die Zahlen zeigen ein erschütterndes Bild. Dennoch könne man nicht zwangsläufig sagen, dass die Gewalt an Frauen zugenommen habe, sagt Jessica Klarewicz. „Es ist immer die Frage, ob die Gewalt zugenommen hat oder ob die Frauen sich mehr Hilfe holen.“

Jessica Klarewicz von der Frauenberatungsstelle und dem KIK-Netzwerk, setzte sich dafür ein, dass in Heikendorf viele Schaufenster orange geschmückt werden. © Quelle: Jorid Behn

Klar ist aber für sie, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit braucht. Gemeinsam mit Gleichstellungsbeauftragten aus dem Kreis, der Kirche, Beratungsstellen, der Awo und dem Familienzentrum Preetz organisieren sie eine Themenwoche von Montag bis Montag, 21. November bis 28. November. Unter dem Motto „Orange the World“ wollen sie aufklären, welche Hilfen es in der Region gibt. Damit schließen sie sich einer weltweiten Kampagne von UN-Women an, um auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen am 25. November aufmerksam zu machen. Die Farbe Orange soll dabei als Sinnbild für eine leuchtende Zukunft für Mädchen und Frauen stehen, in der ihre Menschenrechte geachtet und geschützt werden.

Diese Aktionen gibt es im Kreis Plön

Im Kreis Plön werden in der Woche orangefarbene Flaggen an Rathäusern gehisst und orangene Plakate in Schaufenstern aufgehängt. Normalerweise sollen die Städte in der Zeit orange leuchten, erklärt Jessica Klarewicz, doch wegen der Energiekrise sind sie auf Plakate umgestiegen. Heikendorf soll in diesem Jahr dabei ein Hotspot im Kreis Plön werden, in dem besonders viel Orange zu sehen sein soll.

Doch auch in Plön und in Preetz wird einiges gemacht. Zum Beispiel wollen die Frauen auf den Märkten einen Marktweiberstand aufbauen und Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ verteilen. Die Brötchentüten verteilen sie auch in Heikendorf auf dem Markt.

Am Mittwoch, 23. November, starten die Frauen ab 18 Uhr einen Orange Walk in Preetz. Treffpunkt ist am Quellstein auf dem Marktplatz. Der Spaziergang führt durch den Mühlenpark und an Frauenberatungsstellen vorbei. Am Freitag, 25. November, ist in Preetz ein Gottesdienst für Frauen geplant, bei dem Betroffene über ihre Gewalterfahrung berichten werden. Der Gottesdienst ist allerdings ausschließlich für Frauen. „Männer müssen wir zurückweisen“, erklärt Diakonin Julia Jünemann.