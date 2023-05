Gilde Lütjenburg zeichnet posthum den verstorbenen Ehrenoberst aus

Lütjenburg. Es waren bewegende Momente beim Fest-Kommers der Lütjenburger Schützen-Totengilde. Gildeoberst Dirk Timmermann stockte die Stimme, als er den Otto-Maack-Gedächtnispokal verlieh. Die Auszeichnung ging zum ersten Mal an einen Toten: den im Dezember verstorbenen Hans-Ulrich-Strehlow.

Die 120 Gildebrüder im Festzelt waren überrascht, aber unterstützen die Entscheidung euphorisch. Viele standen auf und klatschten Beifall. Die Gilde stellte auf der Bühne eine Fotografie von Strehlow auf.

„Weil er es verdient hat“, sagt Timmermann auf die Frage, warum die Ehrung posthum auf den Ehren-Gildeoberst fiel. Der Otto-Maack-Gedächtnispokal wird seit 1969 verliehen. Er erinnert an den früheren Bürgermeister Lütjenburgs. Die Auszeichnung wird jedes Jahr an Mitglieder verliehen, die sich durch ihr Engagement besonders ausgezeichnet haben.

Eine Auszeichnung posthum: Gildeoberst Dirk Timmermann verlieh den Otto-Maack-Gedächtnispokal an seinen verstorbenen Amtsvorgänger Hans-Ulrich Strehlow. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Hans-Ulrich Strehlow gehörte der Lütjenburger Gilde 47 Jahre an, 45 davon saß er im Vorstand. Zwischen 1991 und 2015 stand er an der Spitze der Gilde, die 1719 gegründet wurde. Timmermann nannte ihn einen „Ausnahmemenschen“ und „Leitfigur“.

Die Idee für die Verleihung hatte Stefan Bernatzki, die Majestät von 2022. Im engeren Vorstand gab es sofort Zustimmung. Er verabschiedete sich mit einer kurzen Rede, bevor am Abend die neue Majestät gekürt wurde.

Bernatzki sprach von der Krönung von König Charles in Großbritannien. Diese Majestät habe eine Krone im Wert von 400 Millionen Euro getragen und sei in einer goldenen Kutsche gefahren. „Was ich aber habe, das ist viel mehr wert: Das seid ihr“, sagte Bernatzki im Festzelt.

Die Lütjenburger Majestät als Lebensretter

Gilde-Redner würdigte in einer launigen Ansprache das Leben von Stefan Bernatzki. Bekannt war, dass er Zahntechniker-Meister ist. Was kaum einer weiß: Bernatzki gehörte jahrzehntelang der DLRG an. Im Alter von 17 Jahren rettete er einer Frau am Sehlendorfer Strand das Leben.

Bürgermeister Dirk Sohn, selbst Gildebruder, kritisierte scherzhaft den „Sittenverfall“. Ein Mitglied war in braunen Schuhen erschienen, eines ohne Zylinder. Dabei gilt in der Gilde eine strenge Kleiderordnung. Schwarze Schuhe sind Pflicht. „Dann kann ich nächstes Jahr in einer bunten Jacke kommen.“

Bürgermeister Dirk Sohn kritisiert Pläne des Landes

Sohn schoss eine Spitze gegen einen geplanten Nationalpark Ostsee. Beim Frühstück mit der Lütjenburger Majestät gab es frische Nordseekrabben, deren Fang im Nationalpark Wattenmeer eingeschränkt werden soll. „Wer weiß, wie lange wir noch Krabben essen können.“

Sohn gehört zu den Kritikern eines Nationalparks Ostsee. Er fürchtet Einschränkungen für den Tourismus an der Hohwachter Bucht.

Kreispräsident Stefan Leyk würdigte die Gilde als Gruppe, die Tradition aufrecht erhält in Zeiten, in denen die Gesellschaft auseinanderfalle. Sie stehe für Werte wie Zusammenhalt und Nächstenliebe. Er wünsche sich, dass die Bürger etwas patriotischer wären. Leyk sprach auch vom „Vaterland“.

Nachwuchssorgen hat die Gilde nicht im Gegensatz zu anderen Vereinen und Gruppierungen. Gleich zwölf neue Mitglieder, darunter viele junge Männer, standen vor der historischen Gilde-Lade und wurden per Handschlag begrüßt.

