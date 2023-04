﻿Glasfaser bis zum letzten Bauernhof: Nach dem Sommer geht es los

Darauf haben viele Haushalte gewartet. Der Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön beginnt demnächst mit der Schließung auch der abgelegenen Siedlungen und Bauernhöfe. So ist der Stand der Dinge.

Kreis Plön. Der Ausbau des Glasfasernetzes im Gebiet des Zweckverbands Breitbandversorgung verzögerte sich zuletzt. Nach Angaben von Verbandsvorsteher Volker Schütte-Felsche startet das Verlegen der Kabel nach der Sommerpause. Die letzten fünf Prozent der Haushalte, die noch keinen Glasfaseranschluss haben, sind jetzt an der Reihe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Verband gehören heute 49 Gemeinden an. In einem ersten Schritt erhielten die Bürger in den Kernbereichen der Dörfer einen Breitbandanschluss. Jetzt erreicht das schnelle Internet auch kleine Siedlungen und einzelne Gehöfte im Außenbereich. Schütte-Felsche rechnet mit einer Fertigstellung Ende 2024.

Glasfaser: So viele Gebäude werden im Kreis Plön angeschlossen

320 Kilometer Kabel kommen in die Erde. 1500 Gebäude erhalten einen Kabelanschluss. Der Zweckverband muss auch das letzte Haus versorgen, sonst gibt es keine Zuschüsse. Versorgen heißt: Wenn der Eigentümer kein Glasfaser möchte, so kommt das Kabel zumindest bis an die Grundstücksgrenze. Der nächste Besitzer hat dann die Chance, sich anzuschließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ausbau der letzten fünf Prozent wird besonders teuer, weil weite Strecken beim Verlegen der Kabel anfallen. Vor drei Jahren lag die Kostenschätzung bei 27 Millionen Euro. Wie viel es jetzt werden könnten, wird erst die Ausschreibung zeigen.

Darum verzögerte sich der Baubeginn fürs Glasfaser

Die ist jetzt an die Firmen herausgegangen. Das hatte sich verzögert. Der Bestand (gebaut ohne Zuschüsse) und die restlichen Glasfaseranschlüsse (mit Zuschüssen) mussten planerisch angepasst werden. Das hat gedauert. Auch hier galt: Geschieht das nicht, fließt kein Geld. Die Zuschussgeber haben diese Auflagen erlassen.

Und das benötigt der Zweckverband dringend. 75 Prozent der Kosten tragen zwar Bund und Land, aber 25 Prozent muss der Zweckverband selbst beisteuern. Das geschieht über Kredite, die von den Pachteinnahmen des Betreibers bedient werden.

Wenn das Ergebnis der Ausschreibungen vorliegt und die Preise für den Ausbau feststehen, rechnet eine Kanzlei die Wirtschaftlichkeit des Projektes noch einmal durch. Schütte-Felsche hat keine Bedenken, dass am Ende Firmen und Facharbeiter fehlen könnten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beim Ausbau der Glasfasernetze in Schleswig-Holstein sind wir gut davor“, so der Verbandsvorsteher. 20 Zweckverbände und viele Stadtwerke im Land hätten daran gearbeitet. Der ländliche Raum stehe besser da als viele Städte, die jetzt erst mit dem Ausbau beginnen.