﻿Plöner Friseurmeisterin Gerlinde Gampert: Ein Leben für den perfekten Schnitt

Seit mehr als 50 Jahren ist Gerlinde Gampert aus Plön Friseur-Meisterin. Rund 50 Auszubildende haben in ihrem Salon gelernt, darunter vier Männer. Das Handwerk liegt in ihrer Familie. Welche Frisuren gefallen ihr nicht, was macht sie selber an einem Bad-Hair-Day?

Plön. Gerlinde Gampert aus Plön ist Friseurmeisterin. Ihre Meisterprüfung hat sie am 18. März 1970 abgelegt. Mit einiger, corona-bedingter Verzögerung ist ihr jetzt der Goldene Meisterbrief der Handwerkskammer Lübeck verliehen worden. 50 Jahre Meisterin ihres Faches – in der Zeit haben sich nicht nur die Frisuren verändert.

Frau Gampert, seit fast 53 Jahren sind Sie Friseurmeisterin und immer noch mit Kamm, Schere und Föhn unterwegs. Was macht Ihren Beruf spannend für Sie?

Gerlinde Gampert: Der Umgang mit Menschen macht mir nach wie vor ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, wie viele tausend unterschiedliche Menschen ich in all den Jahren kennengelernt habe. Interessante Menschen mit interessanten Berufen und vor allem interessanten Gesprächen. Mam lernt auch viel von den Kunden.

„Ich habe auch schon eine Lockenfrisur getragen“

In 50 Jahren hat’s viele Trends gegeben. Vo-ku-hi-la, Minipli, Mecki, Wasserwelle. Was ist Ihre Lieblingsfrisur?

In meiner Lehrzeit gab es diese ganz hoch toupierten Köpfe, mit einem Berg aus Haaren auf dem Kopf. Zu meiner Gesellenprüfung musste ich auch so etwas erstellen, es war damals eben Mode. Aber richtig gefallen hat mir das nicht. Ich bin ja jetzt sichtbar eher ein sportlich orientierter Typ Mensch. Zwischendurch habe ich auch eine Lockenfrisur getragen, mit über-schulterlangen Haaren. So habe ich alles mal mitgemacht. Im Moment kommen Locken wieder. Die Mode ändert sich am laufenden Band.

Wie hat sich die Arbeitsweise im Friseur-Handwerk verändert?

Wir haben immer alles individuell gestaltet. Man kann einem großen, kräftigen Menschen keine Kurzhaarfrisur mit Stoppelschnitt machen. Das passt nicht. Man muss immer den Menschen sehen und man muss das Gesicht sehen. Bei uns ist eine Gesichtsrahmenbestimmung Standard, wenn Neukunden kommen. Das hat sich nicht verändert. Aber es gibt immer neue Trends, neue Schneidetechniken. Deshalb habe ich im Laufe der Jahrzehnte viele Seminare besucht.

So fing alles an: Hermann Wolff (im Hintergrund) eröffnete 1951 seinen ersten Friseursalon in Selent. Gerlinde Gampert (geb. Wolff) war damals drei Jahre alt und sitzt auf dem Foto auf dem Schoß ihrer Mutter Emma Wolff. 1967 wurde ein zweiter Salon in Plön eröffnet. 1971 übernahm Gerlinde Gampert beide Geschäfte. © Quelle: privat

Wann war für Sie klar, dass Sie Friseurin werden wollen?

Da wurde gar nicht drüber geredet, das war keine Frage (schmunzelt). Mit 14 Jahren war ich schon Modell für die Auszubildenden im Salon meines Vaters in Selent, während der Schulzeit habe ich nachmittags Dauerwellen-Wickeln geübt. Mit 16 Jahren habe ich die Ausbildung angefangen. Bereut habe ich das aber nicht. Es ist ein schöner, kreativer Beruf. Gelernt habe ich bei meinem Vater und die Berufsschule in Preetz besucht. Danach war ich vier Monate auf Langeoog und habe dort als Friseurin gearbeitet. Da habe ich gelernt, schnell und intensiv zu arbeiten. Auch fürs Preisfrisieren habe ich trainiert und an Wettbewerben in Hamburg, Berlin und Oslo teilgenommen. Etwas, was mir auch richtig Spaß gemacht hat.

Hat das Friseur-Handwerk Zukunft?

Ja! Nebenher kann man so etwas nicht machen. Friseur ist wie Maurer oder Tischler. Das sind Berufe, die muss man lernen, wenn man sie vernünftig und verantwortungsvoll ausüben will. Außerdem muss man sich immer weiterbilden.

Zur Person Gerlinde Gampert (74) wuchs in Selent auf, wo ihr Vater Hermann Wolff 1951 einen Friseursalon eröffnete. 1967 folgte der Plöner Salon Wolff. 1971 übernahm Gerlinde Gampert die Geschäfte. Sie ist Friseurmeisterin und Kosmetikerin, beschäftigt acht Mitarbeiterinnen in ihrem Friseurgeschäft in der Plöner Fußgängerzone. Der Salon trägt längst ihren Namen. Jetzt möchte sie etwas kürzertreten, nicht mehr jeden Tag arbeiten. In der Friseur-Innung hat sie sich engagiert, zeitweilig als stellvertretende Obermeisterin. In Plön hat sie den Waldorf-Kindergarten mitgegründet, als ihr Sohn im entsprechenden Alter war. Gerlinde Gampert ist seit 50 Jahren verheiratet. Ihr Ehemann unterstützt sie in technischen Belangen und berät sie als Sicherheitsingenieur im Unternehmensmodell. Zu ihren Hobbys zählt das Fahrradfahren, aber vor allem sind es die Blumen. Auf der Prinzeninsel betreut sie eine viel beachtete Blühwiese.

Was ist Ihnen da besonders wichtig?

Als Biosthetique- und Kosmetik-Salon ist mir die Produkt-Verträglichkeit wichtig. Man wird ausgebildet, wir bieten zum Beispiel Kopfhaut- und Haut-Checks an und behandeln entsprechend. Das ist für mich selbstverständlich geworden.

Sie haben auch selber ausgebildet?

Richtig, ich habe 50 Auszubildende gehabt. Drei von ihnen haben nach der Ausbildung ihren Meister bei mir gemacht. Marlies Jakat ist bis heute in meinem Salon tätig.

Unter Gerlinde Gamperts Auszubildenden waren auch vier Männer

Waren die Auszubildende alles Frauen?

Nein, es gab auch vier Männer. Einer kam aus dem Kosovo, er hat bei uns gelernt und die Gesellenprüfung geschafft. In der Abendschule in Kiel hat er derweil Deutsch gelernt. Ich weiß, dass er inzwischen wieder in den Kosovo gegangen ist und sich dort selbstständig gemacht hat. Das finde ich toll. Ich will versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Der zweite Mann arbeitet inzwischen nicht mehr als Friseur, lebt in Bad Segeberg. Jedes Jahr kommt er vorbei und bedankt sich bei uns. Mich macht das stolz. Meinen Bruder habe ich auch ausgebildet. Der war in der Lehre bei meinem Vater. Als der 1972 starb, habe ich die Ausbildung übernommen. Zehn Jahre haben wir mindestens zusammengearbeitet. Der vierte Mann ist erst vor wenigen Jahren ausgebildet worden.

Ihr Bruder hat inzwischen einen Salon in Schmalensee. Friseur liegt offensichtlich bei Ihnen in der Familie. Gibt es noch mehr Familienmitglieder, die Haare schneiden?

Meine jüngere Schwester hat auch bei mir gelernt, später hat sie in Hamburg die Kosmetikschule besucht. Ich bin auch Kosmetikerin. Als meine Schwester aus Hamburg zurückkam, hat sie die Kosmetik hier im Salon übernommen. Meine Cousine aus Ostfriesland hat ebenfalls hier drei Jahre Friseur gelernt.

Das Handwerk im Kreis Plön in Zahlen Im Kreis Plön gibt es (Stand Jahresende 2021) 1380 Handwerksbetriebe. Von den 558 Auszubildenden im Handwerk sind 480 männlich, die Quote der Frauen liegt damit bei 14 Prozent. Es gibt 49 ausländische Auszubildende. Ausgebildet wird in 44 verschiedenen Berufen im Kreis Plön, und das in 304 Betrieben.

Sind Auszubildende in Ihrer Branche leicht zu finden?

Die letzte Auszubildende kam von sich auf zu uns. Sie wohnt in Kiel. Seit vier Jahren arbeitet sie inzwischen hier, ist jetzt Gesellin. Viele Friseure bilden gar nicht aus, aber es gibt auch nicht viele, die ausgebildet werden möchten.

Sie haben den Goldenen Meisterbrief bekommen. Was machen Sie damit?

Im Moment steht der Rahmen im Schaufenster, er wird aber hier im Salon aufgehängt – an der goldenen Wand.

Was machen Sie persönlich an einem Bad-Hair-Day?

Das kenne ich gar nicht. Aber falls meine Haare partout nicht sitzen wollen, dann würde ich sie noch einmal neu waschen und neu föhnen. Aber das passiert eigentlich nicht. Ich habe Glück mit meinen Haaren.