Der Kadettenfriedhof liegt idyllisch an der Prinzelinsel im Großen Plöner See. In den Jahren ist die Gedenkstätte teilweise zugewuchert. Nun wollen Soldaten und Bürger die Anlage würdiger gestalten.

Plön. Eigentlich sind Friedhöfe und Gedenkstätten Orte der Stille. Auf dem Plöner Kadettenfriedhof herrschte am Sonnabend allerdings keine Grabesruhe. Etwa 40 Helfer waren damit beschäftigt, die Kriegsgräber und deren direktes Umfeld würdevoller zu gestalten. Organisiert wurde die konzertierte Aktion von der Marineunteroffizierschule Plön (MUS).

„Die MUS hat die Initiative für die optische Sanierung des Kadettenfriedhofs ergriffen“, sagte MUS-Kommandeur Kapitän zur See Klaus Heermeier. Als treibende Kraft hinter dem Projekt lobte er den Plöner Stabs- und Standortfeldwebel Lars Bauer, der den etwas anderen Einsatz federführend organisiere. Bei der Durchsicht seiner Unterlagen sei ihm aufgefallen, dass die MUS vor vielen Jahren eine Patenschaft für den Kadettenfriedhof übernommen habe, erklärte Bauer. Als er sich daraufhin die Gedenkstätte mit den Kriegsgräbern angeschaut habe, sei er von dem Zustand der Anlage wenig begeistert gewesen. „Es wirkte, als sei das ein wenig in Vergessenheit geraten.“

Gedenkstätte als nicht würdig empfunden

Diesen Eindruck teilte auch Plöns neuer Friedhofsverwalter Torsten Fehre. Schon bei einer Orientierungsrunde sei ihm der „beklagenswerte Zustand des Kadettenfriedhofs“ aufgefallen. „Die eigentlich sehr idyllisch gelegene Anlage ist teilweise überwuchert von Brombeerranken“, bedauerte Fehre. Vor allem den Bereich mit den Krieggräbern habe er als „nicht würdig“ empfunden.

In dieser Situation sei der Anruf von Stabsfeldwebel Bauer genau passend gekommen. Gemeinsam wurde überlegt, wie man den Friedhof und die Gedenkstätte ansprechender gestalten könne. In weiteren Gesprächen mit den direkten Nachbarn stieß man dann auf eine Planung, die jetzt als Grundlage für diese und weitere Maßnahmen dienen solle.

Gutachten aus 2014 dient als Planungsgrundlage

2014 hatten die Freunde des Prinzenhauses (FP) im Zuge der Wiederherstellung des historischen Apfelgartens nämlich bereits ein Konzept zur Überplanung des benachbarten Kadettenfriedhofs entwickeln lassen, berichtete die Vereinsvorsitzende Elisabeth Rübcke. Dieses 3000 Euro teure Gutachten blieb jedoch erst einmal in der Schublade. „Der Plan sah schon damals Investitionen für über 100 000 Euro vor“, ergänzte der Sprecher der Initiative Schönes Plön (ISP), Raimund Paugstadt. Diese Maßnahmen zu finanzieren sei für die beiden Vereine nicht möglich gewesen.

In der Folge habe man in Abstimmung mit der Plöner Friedhofsverwaltung versucht, die Anlage mit einfachen Mitteln im Rahmen kleinerer Arbeitseinsätze zu pflegen. „Jetzt mit Hilfe der Bundeswehr können wir deutlich mehr in Angriff nehmen“, sagte Paugstadt.

Mit vereinten Kräften werden die Gräber der gefallenen Soldaten auf dem Plöner Kadettenfriedhof von vielen ehrenamtlichen Helfern gereinigt, bepflanzt und mit einer Steinkante neu eingefasst. © Quelle: Dirk Schneider

So konnte Lars Bauer zwölf Kameraden animieren, sich freiwillig für den Sondereinsatz außerhalb der Dienstzeit zu melden. „Es ist mir wichtig, Geschichte auch auf lokaler Ebene sichtbar zu machen. Hier können wir im Kleinen etwas bewirken“, betonte Stabsbootsmann Heiko Maaß seine Motivation. Zusammen mit Plöns Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee und Klaus Marquardsen von der Bürgerinitiative Agenda 2030 Plön streicht er dabei die Eingangspforte und das Metallgitter.

Kadettenfriedhof Plön Der quadratisch angelegte Kadettenfriedhof wurde als letzte Ruhestätte für die Angehörigen der preußischen Kadettenanstalt (1868 bis 1920) im Plöner Schloss auf der Prinzeninsel angelegt. Auf der rechten Seite der Anlage wurden 57 Gefallene des ersten und zweiten Weltkrieges beigesetzt. Zwischen den Soldatengräbern befinden sich auch fünf Begräbnisstätten von Plöner Bürgern, die als Mitarbeiter der Schlossökonomie oder des Internats einen direkten persönlichen Bezug zum Schloß hatten. Weitere rund 30 entsprechende Familiengräber liegen auf der linken Seite des Gottesackers. Im Zentrum der Kriegsgräber steht zudem ein großer Gedenksstein. Der denkmalgeschützte Friedhof ist Eigentum des Landes Schleswig-Holstein und wird von der Plöner Friedhofsverwaltung bewirtschaftet. Die Marineunteroffizierschule übernahm in den 2000er Jahren Patenschaft für Pflege der Kriegsgräber. Die Initiative Schönes Plön und die Freunde des Plöner Prinzenhauses, die den benachbarten historischen Apfelgarten betreuen, unterstützen die Pflegearbeiten.

Weitere Aktivposten sind sechs THW-Helfer, die für die Strom- und Wasserversorgung zuständig sind, sowie 15 Mann der Reservistenkameradschaft Preetz. „Wir sind gerne dabei und helfen wo wir gebraucht werden. Das ist eine schöne und lohnende Arbeit“, erläuterte deren Organisationsleiter Deert Rieve. Wo und wie diese kräftige Unterstützung möglichst effektiv eingesetzt wurde, koordinierten Bauer und Fehre.

Friedhofsgärtnerin Sascia Marker setzt mit dem Gummihammer die Steine für die Grabeinfassungen © Quelle: Dirk Schneider

So kümmerte sich ein Kommando um das Richten und Säubern der Grabkreuze mit Schleifpapier und Hochdruckreiniger. Eine andere Einheit kofferte rund um die Grabfelder schmale Rinnen aus und füllte diese zur Hälfte mit etwas Kies. Mittendrin hockte Friedhofsgärtnerin Sascia Marker, um in den gerade ausgerichteten Reihen Steine zu setzen. „Diese neuen, flachen Grabeinfassungen sehen nicht nur besser aus als die alten Betonborde, sondern erleichtern uns später auch die Pflege der Gräber und Wege“, betonte Marker.

Acht Tonnen schwerer Gedenkstein soll versetzt werden

Stabsbootsmann Michael Züge malte derweil mit einem kleinen Pinsel die mittlerweile verblichene Inschrift des großen Gedenksteins aus. Der vermutlich über acht Tonnen schwere Findling solle in einer weiteren größeren Aktion aus der Mitte an den südlichen Rand der Anlage versetzt werden, erläuterte Bauer. Ziel sei es, soweit möglich einen zentralen Platz für das Erleben der Gedenkstätte zu schaffen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten könne die Maßnahme nur von einer Fachfirma und nicht mit dem schweren Gerät der Bundeswehr oder des THW ausgeführt werden, so dass man dafür noch Spenden sammeln oder ein Sponsor finden müsse. Die Kosten für das jetzt verbaute Material in Höhe von 1200 Euro tragen die FP und ISP.

Der Kadettenfriedhof liegt idyllisch neben dem historischen Apfelgarten an der Plöner Prinzeninsel. © Quelle: Dirk Schneider

Ebenfalls auf dem Programm steht die Entfernung der dichten Brombeerhecke, die vor allem den Zaun und die Hecke im südlichen Bereich überwuchert hat. Aufgrund der Brut- und Setzzeiten dürfen diese Arbeiten nur im Winterhalbjahr ausgeführt werden, erklärte Bauer. Ob die bunte Truppe noch in diesem oder erst im kommende Jahr dafür anrücken werde, könne er allerdings noch nicht sagen. Bauers Fazit: „Der Anfang ist gemacht. Wir stehen vor dem glücklichen Zufall, dass alles zusammen passt.“