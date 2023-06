Die Drachenbootrennen stehen noch auf der Kippe, weil Teilnehmer fehlen. Der Rest des Plöner Stadtbuchtfestes ist aber durchgeplant. Spiel, Spaß, Sport und jede Menge Musik am, im und auf dem Großen Plöner See, dazu Kinderprogramm, Vorführungen und ein Geburtstag.

Plön. Das 15. Stadtbuchtfest startet in einem Monat. Vom 7. bis 9. Juli wird auf dem ehemaligen Fischerei-Gelände und dem Vereinsgelände des Plöner Segler-Vereins (PSV) an der Eutiner Straße drei Tage lang gefeiert – eine rund 3000 Quadratmeter große Partymeile. „Es wird wieder ein Fest von Plönern für Plöner“, sagte Tourist-Info-Leiterin Caroline Backmann – im, am und auf dem Wasser des Großen Plöner Sees. Viel Bewährtes ist dabei. Eine der Hauptattraktionen steht allerdings noch auf recht wackligen Planken.