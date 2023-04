﻿Großfeuer in Honigsee: Scheune brannte in voller Ausdehnung

In der Gemeinde Honigsee geriet am Samstagabend eine 30 Meter lange Scheune auf einem Gehöft in Brand. Acht Menschen leben dort in einem benachbarten Wohnhaus. So lief der Feuerwehr-Einsatz ab.

Sieben Feuerwehren aus dem Kreis Plön waren am Samstagabend bei einem Großfeuer in Honigsee im Einsatz.

Honigsee. Ein Großfeuer in Honigsee beschäftigte am Samstagabend sechs Feuerwehren im Kreis Plön. Nach Angaben von Kreiswehrführer Karsten Krohn war eine 10 mal 30 Meter große Scheune, die als Lagerhalle genutzt wurde, auf einem Gehöft in der Rönner Straße in Honigsee in Brand geraten. Das Feuer erstreckte sich auf voller Breite.

Um 20.38 Uhr ging der Alarm ein. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte die Scheune bereits lichterloh. „Etwa zwei Drittel des Gebäudes stand in Vollbrand“, berichtete Karsten Krohn. Der Löscheinsatz gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig. „Die Wasserversorgung war nicht einfach, weil das Gehöft etwas weiter außerhalb der Ortschaft liegt“, erklärte Kreispressewart Moritz Bünning. Zudem fingen Gehölze auf einer Fläche neben der Scheune aufgrund von „trockener Vegetation“ immer wieder an zu brennen.

Feuer in Honigsee: Acht Menschen, darunter zwei Kleinkinder, mussten vom Rettungsdienst betreut werden

Insgesamt sieben Feuerwehren und der Rettungsdienst im Kreis Plön waren im Einsatz. Acht Menschen, darunter zwei Kleinkinder, mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Sie wohnen in einem benachbarten Wohnhaus, das nur wenige Meter von der Scheune entfernt steht. „Verletzt wurde niemand“, erklärte Karsten Krohn. Weil die psychische Belastung der Bewohnerinnen und Bewohner hoch war, wurde die schnelle Einsatzgruppe (SEG) vom Rettungsdienst im Kreis Plön nachgeordert.

In der Scheune aus einem Holzständerwerk waren nach Angaben der Feuerwehr persönliche Gegenstände und Baumaterialien der Bewohnerinnen und Bewohner gelagert. Sie brannte vollständig nieder. „Die Scheune ist nur noch ein Trümmerhaufen“, berichtete Karsten Krohn. Ein Übergreifen des Feuers auf das direkt benachbarte Wohnhaus konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. „Wir haben trotz großer Wärmestrahlung kaum Schäden am Wohngebäude“, so Karsten Krohn. Die Fassade sei teilweise in Holz verschalt.

Gegen 22.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr unklar. Die Kripo wird jetzt die Ermittlungen aufnehmen.