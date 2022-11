﻿Grüne erwarten viel Prominenz zur Gründung in Bönebüttel

Die Politik der 2000 Einwohner zählenden Gemeinde Bönebüttel wird bunter: Neben CDU, UWG und SPD wollen zukünftig auch die Grünen mitmischen. Am Dienstag soll der Ortsverband gegründet werden. Aminata Touré (Grüne), die seit Sommer in Kiel Sozialministerin ist, hat ihr Kommen angekündigt.

Bönebüttel. In der 2000 Einwohner zählenden Gemeinde Bönebüttel vor den Toren der Stadt Neumünster soll am Dienstag, 8. November, ein neuer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen gegründet werden. Es wird der 15. Ortsverband der Grünen im Kreis Plön sein. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), die im Ortsverband Neumünster groß geworden und 2017 zum ersten Mal in den Landtag eingezogen ist, hat ihr Kommen angekündigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Landtagswahl im Mai 2022 war Dirk Kock-Rohwer, der in Bönebüttel einen Bio-Hof betreibt und bis Anfang 2021 Wehrchef im Dorf war, für die Grünen in den Landtag in Kiel eingezogen. Um die grüne Politik zukünftig in der Kommunalpolitik besser sichtbar zu machen, hat sich die bereits bestehende Gruppe im Ort auch wegen des starken Zulaufes entschieden, einen eigenen Ortsverband zu gründen. Bei der Kommunalwahl 2023 will man mit einer Liste antreten. „Wir begrüßen das sehr“, so der Kreisvorsitzende Martin Drees vorab.

Bönebüttel: Autarke Versorgung durch Biogas wird angestrebt

In der Gemeindevertretung haben die Grünen derzeit keinen Vertreter. Von den 13 Sitzen haben CDU und Unabhängige Wählergemeinschaft jeweils fünf und die SPD drei. Auf Anfrage betonte Dirk Kock-Rohwer, dass die Zeit für mehr grüne Politik im Ort gekommen sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Drees, Chef der Grünen im Kreis Plön, begrüßt die Gründung des neuen Ortsverbands sehr. © Quelle: Jürgen Küppers (Archiv)

„Wir werden für mehr Farbe und Abwechselung sorgen“, verspricht er. Ziele, die unbedingt umgesetzt werden müssten, sind aus seiner Sicht eine autarke Energieversorgung der Gemeinde durch die beiden Biogas-Anlagen, mehr Photovoltaik auf Gemeindegebäuden wie Schulhalle, Turnhalle und Feuerwehr und mehr Straßenbegleitgrün. Den neuen Ortsverband sehen die Grünen auch als „offene Ideenwerkstatt“.

Lesen Sie auch

Die Gründungsversammlung des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen beginnt am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr im Multifunktionshaus des Gemeindezentrums Bönebüttel im Sickkamp 16.