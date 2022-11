﻿Grünkohlernte in Ruhwinkel: Mit „Winnetou“ gut durch den Klimawandel

Ruhwinkel. Manfred Markmann blickt auf sein Grünkohlfeld in Ruhwinkel und greift zu einem Messer, das es von den Maßen her locker mit einer Machete aufnehmen kann. „Das ist das Kartoffelschälmesser meiner Frau Marianne“, erklärt der Obst- und Gemüsebauer mit einem Augenzwinkern. Er bückt sich kurz, umfasst mit einer Hand eine Kohlstaude und schlägt das Wintergemüse mit einem Messerhieb knapp über dem Boden ab. Es ist Erntezeit für den Grünkohl – trotz der zweistelligen Plusgrade in den vergangenen Tagen.

Der für Manfred Markmann entscheidende Zeitpunkt lag aber vor der Wärmeperiode im Oktober. Da bedeckte nach einigen kühlen Nächten der erste Raureif die Grünkohlpalmen, wie der Inhaber des Erdbeerhofs Markmann im Ruhwinkeler Ortsteil Schönböken die einzelnen Kohlpflanzen nennt. „Knapp über dem Gefrierpunkt reicht schon für die Ernte, richtig kalt werden darf es für die Sorte nicht, sonst geht der Grünkohl kaputt“, betont der 61-Jährige.

Ruhwinkel: „Winnetou“ mag keine tiefen Minusgrade

Bis in die 1990er-Jahre pflanzte der 1958 gegründete Familienbetrieb die Sorte „Lerchenzunge“ an. Diese klassische Sorte wanderte erst dann in die Kochtöpfe, wenn der erste Frost übers Land zog. Seit gut 20 Jahren kommen in den Schönbökener Boden aber Setzlinge der Sorte „Winnetou“, die keinen Frost mehr benötigen. Im Gegenteil: Winnetou mag keine tiefen Minusgrade. „Wenn es ordentlich friert, kann ich den Grünkohl vergessen, dann wird er matschig und ich kann ihn nicht mehr verkaufen“, sagt Markmann.

In Massen baut der Schönbökener und Bürgermeister der Gemeinde Ruhwinkel den Grünkohl nicht an. Die Palmen bedecken rund einen halben Hektar des lehmhaltigen Bodens. Abnehmer für das norddeutsche Nationalgericht sind vor allem Gastronomiebetriebe in der Region. Auf dem Wochenmarkt in Bad Segeberg bietet Markmann den Kohl ebenfalls an, auch im Hofladen sind die krausen Blätter zu haben – abgerippelt oder im Ganzen als gut zwei Kilo schwere Palme.

Grünkohl sorgt für neue Koch- und Verzehrtrends

Die Nachfrage von Hausfrauen oder Hausmännern hat in den vergangenen Jahren aber deutlich abgenommen. Früher hat Manfred Markmann die doppelte Fläche mit „Winnetou“ bepflanzt. „Den Leuten reicht es offenbar, wenn sie ein- oder zwei Mal im Winter zum Grünkohlessen in die Gaststätte gehen.“ Zudem nehmen die Kunden weniger Kohl mit – auch wegen neuer Koch- und Verzehrtrends. So gilt der eiweißreiche Grünkohl mit vielen Vitaminen und Ballaststoffen als „Superfood“ und findet Eingang in Smoothies oder Salaten.

„Ich hab auch Kunden, die Chips aus Grünkohl machen, das ist tatsächlich ziemlich lecker“, erzählt der Obst- und Gemüsebauer. Er selbst bevorzugt seinen Grünkohl in der klassischen Version – geschmort im großen Topf und zubereitet mit Kochwurst, Schweinebacke und Kasseler. Dann freut er sich schon auf eine Wiederholung am nächsten Tag: „Aufgewärmt schmeckt er für mich am besten.“ Von der sonst grassierenden Inflation ist der Markmannsche Grünkohl kaum betroffen, das Kilo küchenfertig gerupfter Grünkohl kostet jetzt 3,50 Euro – 20 Cent mehr als in der vergangenen Saison. Der Kilopreis für eine ganze Palme ist günstiger.

Weitere Infos im Erdbeerhof Markmann, Ruhwinkler Straße 11, Teil 04323/6536. Der Hofladen ist Donnerstag bis Sonnabend von 8 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.