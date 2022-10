Gruselgarten im Oppendorfer Weg: Hier können Kinder Halloween feiern

Skelette, Totenköpfe, Grabsteine, Clowns: Der Garten im Oppendorfer Weg in Kiel ist nicht zu übersehen. Lisa und Hannes Schlesinger haben ihn für Halloween dekoriert und laden am Montag Kinder zu sich in den Garten ein. Das erwartet die Kinder.

Kiel. Die Knochen sind schon auseinandergefallen und liegen kreuz und quer auf einem Strohbett in einem Garten in Kiel, ganz in der Nähe der Stadtgrenze zu Schönkirchen. Nur der Kopf lässt den Laien erahnen, dass es sich hier um ein menschliches Skelett handelt. Ein echtes Skelett im Garten? Nein, keine Sorge. Es ist nur aus Plastik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist Halloween-Zeit. Lisa und Hannes Schlesinger haben ihren Garten geschmückt. Etliche Skelette stehen oder liegen im Garten, Geister hängen von der Regenrinne, Clowns und Zirkusdirektoren stehen vor dem Haus. Auf dem Kinderkarussell, auf dem Lisa Schlesinger als Kind selbst noch gefahren ist, sitzen nun mehrere Skelette, eingerahmt von künstlichen Spinnenweben.

Ein Stückchen weiter ist ein weiteres Karussell, an dem schwarze Geister schwingen. Daneben steht ein Clown. Am Eingang zum Garten hält ein Kürbisgespenst ein Schild hoch: „Enter at your own risk“ – Betreten auf eigene Gefahr.

Halloween: Ehepaar Schlesinger lädt ein

Auf eigene Gefahr ist das hier schon ein wenig. Denn man muss aufpassen, wo man hintritt, um nichts umzulaufen und kaputtzumachen. Freien Platz gibt es kaum noch im Garten. Zwei volle Tage haben die Schlesingers gebraucht, um ihren Garten so zu dekorieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halloween ist der Lieblingsfeiertag von Lisa Schlesinger. Schon seit neun Jahren schmückt sie gemeinsam mit ihrem Mann den Garten. Warum sie gerade Halloween so toll finden, wissen die beiden auch nicht. „Das hat sich so entwickelt“, sagt Hannes Schlesinger. Das Schmücken hätten sie von ihren Eltern. Die schmückten immer zu Weihnachten. Erst war es nur der Balkon, dann haben sie es ausgeweitet.

Doch an Halloween ist der Garten nicht nur reine Deko. Hannes und Lisa Schlesinger laden Kinder ein, am Montag, 31. Oktober, in ihren Garten im Oppendorfer Weg 41 zu kommen. „Es können alle vorbeikommen und auch gerne Fotos machen“, sagt Hannes Schlesinger. Kinder können verschiedene Spiele spielen wie Dosenwerfen oder Säckewerfen.

Oppendorfer Weg: Passanten bleiben häufig stehen

Das Ehepaar hat bereits über 200 Naschitüten für die Kinder gepackt. Als gelernte Bäckerin will Lisa Schlesinger auch noch Muffins backen und Kinderpunsch kochen. Alles auf eigene Kosten. „Das ist ja nur einmal im Jahr“, erklärt Hannes Schlesinger, den es nicht stört, Geld für fremde Kinder auszugeben. „Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Kinder, aber auch die Erwachsenen darüber freuen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit rund drei Wochen haben sie ihren Garten geschmückt. „Ich wollte einfach schon loslegen“, sagt Lisa Schlesinger. Und das kommt an. Immer wieder sorgt der Garten für Aufmerksamkeit. Bleiben Passanten stehen und staunen. „Manchmal sitzen wir in der Wohnung und plötzlich blitzt es. Dann fragen wir uns immer, ob das jetzt eine Kamera war oder wirklich ein Blitz“, sagt Hannes Schlesinger und lacht.

Lesen Sie auch

Den Garten dekorieren sie jedes Jahr anders. Sie stellen Sachen um und kaufen Neues hinzu. Doch nicht alles ist gekauft. Vieles bastelt Lisa Schlesinger selbst. Beispielsweise die Grabsteine. „Der große Grabstein ist aus Styropor. Nachdem ich den gebastelt habe, sah die Wohnung aus ...“, sagt Lisa Schlesinger und lacht.

In diesem Jahr haben sie den Garten nach Themen sortiert. Blickt man von der Bushaltestelle auf das Haus, ist rechts der Zirkusbereich mit verschiedenen Clowns, links die Gruselecke mit Särgen und Grabsteinen. Auch wenn es hier schon seit drei Wochen steht, ist noch nichts geklaut worden. Vielleicht einfach zu liebevoll dekoriert – und daher die Hemmschwelle zu groß.