﻿Gut Rastorf bei Preetz: „Irgendwas bröckelt immer“

Rastorf. Wer den Durchgang des Torhauses von Gut Rastorf passiert, entdeckt eine der eindrucksvollsten Hofanlagen Schleswig-Holsteins. Links und rechts fallen zwei riesige Hofscheunen ins Auge, dahinter liegen das Kutsch- und Kavalierhaus sowie am Ende das Herrenhaus. Doch die Idylle hat Risse und Löcher: Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble verfällt. Der Bund stellt eine Förderung von 1,75 Millionen Euro für eine Sanierung in Aussicht – allerdings müssen Alexandra Gräfin zu Rantzau und Friedrich Graf zu Rantzau zuvor drei Probleme lösen.

Seit mehr als 600 Jahren lebt die Familie auf Gut Rastorf in der Nähe von Preetz im Kreis Plön – „bis auf eine Unterbrechung von einigen Jahrzehnten nach dem 30-jährigen Krieg“, erzählt Friedrich Graf zu Rantzau. Er kam 1966 als Kind hierher, als sein Vater das Gut erbte. Mit viel Engagement hätten seine Eltern einiges restauriert. „Aber irgendwas bröckelt ja immer.“

Christiane Gräfin zu Rantzau leitet das Auktionshaus Christies in Deutschland

Im Herrenhaus lebt seine Mutter Ursula Gräfin zu Rantzau, die am 5. August ihren 95. Geburtstag feierte. Er selbst wohnt mit seiner Frau im Kavalierhaus, das früher auch als Witwenhaus diente. Sein Bruder sowieso seine Schwester Christiane Gräfin zu Rantzau, die zur Geschäftsleitung des Auktionshauses Christies in Deutschland gehört, haben jeweils eine Wohnung auf dem Anwesen.

So traditionell die Gebäude von außen wirken – innen gibt es überraschende Stilbrüche. „Unsere Einrichtung ist nicht gerade typisch für ein ländliches Haus in Schleswig-Holstein“, sagt Rantzau und zeigt auf die großformatigen Kunstwerke an der Wand, die aus China stammen. „Meine Frau lebte fünf Jahre im Reich der Mitte und zwei, drei Jahre lang in Hongkong, ich selbst war zwei Jahre in Japan.“

Besonders verbunden fühlen sich beide auch mit Polen. Dort verbrachten sie 15 ihrer fast 30 Ehejahre. Graf Rantzau arbeitete dort im Vorstand einer Bank. Noch heute sitzt er im Beirat einer polnischen Privat-Universität.

Nach der Hofübernahme sei er für den landwirtschaftlichen Betrieb eine Kooperation mit Gut Lehmkuhlen und Gut Wahlstorf eingegangen, später seien noch Wittmoldt, Sophienhof und Helenenruhe dazugekommen. Insgesamt würden gut 1500 Hektar bewirtschaftet, davon knapp 300 Hektar von Gut Rastorf. „Vor neun Jahren haben wir die Putenzucht aufgegeben, seitdem fokussieren wir uns auf den Ackerbau in konventioneller Landwirtschaft.“

Fördergelder vom Bund für Sanierung von Gut Rastorf

Doch das sei nicht das einzige Standbein, schildert der Graf weiter. Rund 300 Hektar umfasse die Forstwirtschaft. „Die spielt zwar eine untergeordnete Rolle – aber bei den steigenden Holzpreisen ist sie durchaus interessant.“ Auch ein Teil der Schwentine und des Rosensees gehörten zum Besitz von Gut Rastorf, hätten wirtschaftlich aber keine Bedeutung.

Damit hört es nicht auf. Graf Rantzau steckt voller innovativer Ideen. Aktuell plant er zusammen mit einem Partner einen Solarpark auf einer Fläche, auf der früher Kies abgebaut wurde. Bereits vor zwei Jahren hat er außerdem mit einem anderen Partner ein Start-up gegründet, das sich mit Maschinen-Learning zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung innerhalb der Lieferkette beschäftigt. "Langweilig wird es nicht", meint er lachend.

Das ist die Geschichte von Gut Rastorf Die Geschichte von Gut Rastorf reicht weit zurück ins frühe Mittelalter, als an der Schwentine, der Grenze zwischen Slawen- und Sachsen-Gebiet, ein Wehrturm errichtet wurde. Die daraus entstandene Gutsherrschaft Rastorf befindet sich seit mehr als 600 Jahren im Besitz der Familie Rantzau. Die heutige Hofanlage entstand zwischen 1723 und 1729 nach Plänen des berühmten schwedisch-deutschen Barockbaumeisters Rudolph Mattias Dallin mit einem Kavalierhaus, einem Reit- und Kutschhaus, zwei Hofscheunen und einem Torhaus. 1803 wurde das nicht mehr bewohnte Herrenhaus abgerissen und bis 1806 durch einen klassizistischen Neubau nach Plänen des dänischen Architekten Christian Frederik Hansen ersetzt. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg bei Bombenangriffen schwer beschädigt. Im Jahre 1966 wurde das Haus in seiner heutigen Form restauriert. Infos:www.gut-rastorf.com

Doch so modern die Vorhaben des Grafen sind – an den historischen Gutsgebäuden nagt der Zahn der Zeit. In den Dächern der Scheunen, die mehr als 1000 Quadratmetern groß sind, klaffen bereits riesige Löcher. Schilder warnen vor Einsturzgefahr. Das Kutschhaus sackt auf dem moorigen Untergrund ein. "Die Unterhaltung und Sanierung des historischen Ensembles sind eine enorme Herausforderung", so Rantzau. "Deshalb freue ich mich sehr über die Förderzusage des Bundes über 1,75 Millionen Euro."

Friedrich Graf zu Rantzau denkt über Einbau von Wohnungen auf Gut Rastorf nach

Allerdings, sagt der Graf, „es gibt drei Probleme“. Das erste sei die Co-Finanzierung in gleicher Höhe – dafür reichten die Einnahmen nicht aus. Zweitens explodierten gerade die Baukosten – damit stimme die bisherige Kalkulation nicht mehr. Und drittens könne man die Gebäude nur sanieren, wenn man sie auch mit einer Nutzung verbinde – doch welche soll das sein?

„Wir haben bereits über eine Wohnnutzung in der alten Kuhscheune direkt an der Schwentine nachgedacht“, sagt der Graf. Interessant könne auch eine Mischung von Wohnen und Arbeiten sein. Im Torhaus werden bislang einige Wohnungen vermietet. Außerdem hat die Familie Rantzau fünf Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Und wenn wir schon beim Thema Wohnen sind: Auch Prominenz hat schon auf Gut Rastorf gelebt. Komiker Heinz Erhardt kam nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie für einige Zeit auf dem Hof unter. „Und mein Urgroßvater hat einst Max Planck empfangen.“

Doch im Hier und Heute hilft das alles nicht weiter. Eine Lösung für die Schwierigkeiten, um tatsächlich das Geld vom Bund zu erhalten, ist bislang nicht in Sicht. „Wir haben noch keine“, gibt Friedrich Graf zu Rantzau zu.

Friedrich Graf zu Rantzau und die Bedeutung des Adelstitels

Genauso direkt ist er bei der nächsten Frage: Was bedeutet ihm der Adelstitel? Nicht viel, antwortet er. „Ich war lange im Ausland, da spielt es gar keine Rolle.“ Es habe den Vorteil, dass man weit zurückblicken könne auf die Geschichte der Familie. „Der Nachteil ist aber, dass es in der Familie nicht nur Lichtgestalten gab“, fügt er lachend hinzu.

„Ich bin eigentlich ein Mensch, der nach vorne blickt und wie andere auch Antworten auf die Herausforderungen dieser Zeit finden muss“, sagt er. „Wichtig sind Erziehung und Ausbildung und was man aufgrund eigener Persönlichkeit und Leistung erreicht hat.“ Er selbst engagiert sich auch ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Rastorf. Zuletzt habe er zusammen mit Kameraden auch aus anderen Wehren ein Löschfahrzeug, technisches Gerät und medizinischen Bedarf an die ukrainische Grenze gebracht. Seine Frau Alexandra biete ehrenamtlich Yoga-Kurse in den Gemeinden Rastorf, Kühren und Wahlstorf an.

Dann blickt Friedrich Graf zu Rantzau wieder über die Hofanlage. "Die ist mit ihrer Struktur und architektonisch mit den Schweifbögen wohl einmalig", betont er. Wanderer und Radfahrer sind auf dem Gelände willkommen. Baudenkmäler lebten ja dadurch, dass sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen würden. "Man sollte sie unbedingt erhalten, denn sie machen den Reiz der Landschaft in Schleswig-Holstein aus."