﻿„gut salzig“: Neues Restaurant in Stein bietet Kulinarisches wie Kulturelles

Das Restaurant "gut salzig" in Stein ist eine neue kulinarische und kulturelle Adresse in der Probstei. Gesellschafter Jonas Petong (von links), Betriebsleiter Wulf Jesse und Geschäftsführer Anton Ketisch präsentieren ihr stilvolles modernes Restaurant für alle Ansprüche.

Stein. Es war im Januar, als Jonas Petong und Anton Ketisch den Zuschlag der Gemeindevertreter für den Betrieb des damaligen Haus des Kurgastes der Gemeinde Stein erhielten. Die Pächter versprachen: "Entweder ganz oder gar nicht" und hielten mit "gut salzig" ihr Wort. Denn aus dem ehemaligen Charme der 1970er Jahre machten sie einen Beachclub und Restaurant samt Wintergarten, stimmungsvollem Saal und einer modernen Küche für alle Ansprüche. Die Karte schlägt einen Bogen von der regionalen bis zur festlich-feinen Kulinarik. Außerdem: Es laufen auch Kulturveranstaltungen in dem ganzjährig betriebenen Beachclub und Restaurant.

„gut salzig“ bietet 45 Plätze im Innenbereich

Es ist ein wahrer Lichtblick in einer Zeit, da immer mehr gastronomische Betriebe ihr À-la-carte-Geschäft schließen, Hotels ihr Restaurantgeschäft nicht mehr betreiben, aus Service am Platz die Tresenbedienung wird. Entstanden ist ein Restaurant mit 45 Plätzen im Innenbereich, zu dem auch ein kleine Bar gehört. Dort hält Isabel Behme die Fäden zusammen, ist verantwortlich für den Service – insgesamt vier feste Mitarbeiterinnen. Hinzu kommen drei Köche in der hoch technisch ausgestatteten Küche, die komplett umgebaut wurde. Dort hat der langjährige Koch des Hauses, Marko Radtke, die Chefkochmütze auf. Insgesamt verfügt der Betrieb über ein fest angestelltes Team von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das, so betonte Jonas Petong, werde sich zur Sommersaison natürlich noch ändern.

„gut salzig“ in Stein ist offen für personelle Verstärkung

„Wir sind offen für Verstärkung und suchen immer Leute, die auch ihre eigenen Idee und Anregungen einbringen wollen“, so Petong. Das scheint anzukommen, denn Personalprobleme hatte er keine, wie der Marketingfachmann sagte. Eines betonte er ausdrücklich: „Uns liegt sehr viel daran, Vollzeitarbeitsplätze anzubieten und unsere Mitarbeiter das ganze Jahr über zu beschäftigen.“

Highlight von „gut salzig“ in Stein ist der Saal mit 270 Lampen

Ein Highlight des Objektes ist der Saal. Rund 270 Lampen in verschiedenster Form hängen von der Decke, die nach oben giebelartig geöffnet ist. Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept ermöglicht es, den Saal in verschiedenste Stimmungen zu tauchen und so auch thematische Veranstaltungen anzubieten. Die Außenlampen lassen sich ebenfalls farblich steuern und sind dimmbar. Allein in die Lichttechnik sei eine sechsstellige Summe geflossen, verriet Petong. Ebenso viel Wert legte er auf das gesamte Medienkonzept. Zwölf Router haben sie verbaut, zehn Kilometer Kabel verlegt, alle Geräte von Heizung über Kühlung bis hin zur Kaffeemaschine sind steuerbar.

Die Wände hin zur Küche sind mit 3-D-Disigner-Fliesen versehen, die sich auch im Restaurant wiederfinden. Durch eine Trennwand lassen sich aus dem großen Saal auch zwei kleine machen, eine separate Bar bedient den Saal sowie den Wintergarten direkt.

„gut salzig“ in Stein ist begehrte Hochzeitslocation

Das Haus ist vor allem als „Hochzeitslocation“ begehrt, wie Betriebsleiter Wulf Jesse erklärte. Begünstigt wird das durch die rund 80 Strandtrauungen im Jahr, die Bürgermeister Peter Dieterich im eigens dafür am Deich errichteten Pavillon abhält. „Viele kommen auch auf Empfehlung und auch für das neue Jahr sind wir schon gut gebucht. Damit haben wir gar nicht gerechnet, aber es freut uns sehr“, so Jesse. Der Saal werde aber auch für Veranstaltungen wie Ausstellungen oder auch Konzerte oder Ähnliches genutzt.

Comedy-Abend und Adventsbrunch im „gut salzig“ in Stein

Als Premiere gibt es bereits am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, einen Comedy-Abend geben, an dem Nachwuchstalente sich einmal auf der Bühne ausprobieren können. Es gibt ein Preisgeld von 1000 Euro zu gewinnen.

Damit nicht genug: Es steht ein Adventsbrunch auf dem Plan für die nächsten Adventssonntagen. Im Januar wird dieses Angebot dann übergehen in ein Wochenend-Frühstück. Soll heißen: Ab 9 Uhr ist sonnabends und sonntags das Frühstücksbüfett geöffnet, mit Showkochen und frisch zubereiteten Speisen. Die Karte habe man ganz bewusst deutlich in Richtung saisonale Probsteier Küche ausgerichtet, ergänzt durch Feinheiten. So stehen zum Beispiel Rübenmus und Grünkohl ebenso auf der Karte wie zum Beispiel Blumenkohlmousse mit Kräutersaitlingen. Zur Saison wird es Flammkuchen, Burger und Ähnliches geben.

Details der Außenterrasse im „gut salzig“ in Stein sind noch in Planung

Eigentlich hatten sich die Betreiber das ehrgeizige Ziel gesetzt, bereits zur Saison erste Abschnitte öffnen zu können, doch der Corona-Pandemie folgte der Ukraine-Krieg, Materiallieferungen dauerten, Kompromisse waren notwendig, wie Jonas Petong berichtete. Unter anderem hatten die Türen zu den neuen sanitären Anlagen Monate auf sich warten lassen. Nun hatten sie sich für ein sanftes Eröffnen, das sogenannte Soft-Opening, entschieden, denn jetzt fehlt es lediglich im Außenbereich noch an Kleinigkeiten. Dort werden noch 80 Strahler die zu pflanzenden Gehölze erleuchten, eine weitere Außenterrasse ist noch in Planung.

Geöffnet ist das Restaurant aktuell donnerstags bis montags, 12 bis 21 Uhr, warme Küche gibt es ab 17 Uhr, Sonntagsbrunch ab 10 Uhr, Frühstück im Januar, sonnabends und sonntags, ab 9 Uhr. Infos und Reservierungen: www.gut-salzig.de