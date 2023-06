﻿Technik und Kultur beim Festival ausprobieren

T-Shirts bedrucken, Falschgeld entlarven, Programmieren lernen, Mikrokosmos im Wasser, Nesthilfen für Insekten, Knotenkunde und erneuerbare Energien – die Themen der Workshops beim Festival MINTKultur*en im Plöner Gymnasium sind bunt. Am Freitag für Schüler, am Sonnabend für alle Interessierten.

Plön. Das Gymnasium Schloss Plön wird am Freitag und Sonnabend, 9./10. Juni, Festival-Standort. Das Festival MINTKultur*en findet statt. Am Freitag für Schüler aus Plön und Eutin, am Sonnabend offen für alle. MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Beim Festival wird die Einbindung von Naturwissenschaft und Technik in unser Leben und der Zusammenhang von MINT und Kultur erlebbar gemacht. Es gibt zahlreiche Mitmach-Projekte.