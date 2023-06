﻿Viel Spaß mit Mathe, Informatik, Physik und Co.

Plön. Brennt Falschgeld? Wie hoch ist der pH-Wert von Tee, Zitronenbrause und Trinkwasser, die am Tatort gefunden wurden? Wer kann die Geheimschrift entziffern und wer hat eigentlich den Scheck unterschrieben? Am Gymnasium Schloss Plön wurden zwei Tage lang junge Detektive ausgebildet, um einen fiktiven Diebstahl aufzuklären. Wozu Chemie gut sein kann!

Mittelstufenleiterin Karin Romming hatte das MINTKultur*en-Festival nach Plön geholt. Dabei ging es darum, wie wichtig Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik fürs Leben sind und welche Bedeutung sie auch im Zusammenhang mit Kultur haben. Klingt theoretisch, war es aber nicht. Sondern vielmehr spielerisch und spannend.

Am Rudergerät jede Menge Energie investiert

In einem Unterrichtsraum durften die Besucher auf Rudergeräten beweisen, wie viel Kraft in ihnen steckt – und was für Geräte man mit der erzielten Watt-Leistung zum Laufen bringen könnte. Hendrik Groß vom Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) präsentierte einen Hut, mit dem man nie wieder gegen eine Wand läuft. Sensoren sei Dank...

Ole Süfke von der Firma Volquardts hatte ein Rätsel aus Wasserleitungen aufgebaut und informierte über erneuerbare Energien, Tobias Behr und Wilfried Romming ließen einen Lego-Rollstuhl mit Kippfunktion durchs Klassenzimmer rollen, um zu zeigen, wie Lego-Roboter zu programmieren sind. T-Shirts wurden beplottet, mit Wasser im Glas Musik gemacht und auch das gute, alte Dosen-Telefon kam zum Einsatz.

„Physik steckt in allem drin, Naturwissenschaften haben eine große Bedeutung fürs tägliche Leben“, erklärt Schulleiterin Anne Paulsen. Insgesamt 22 Workshops hatte Karin Romming auf die einzelnen Unterrichtsräume verteilt, zum Einsatz kamen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, Universitäts-Mitarbeiter und auch örtliche Firmen.

„Ganz schön spannend“, kommentierten zwei Schülerinnen, als sie am Thorso „Thorsten“ ein magnetisches Kardiogramm erstellen sollten. „Das ist noch nicht empfindlich genug“, erklärt Hendrik Groß, aber die Herzschläge waren trotzdem deutlich zu sehen. Mit der Thematik beschäftigt sich ein großes Forschungsprogramm, an dem die Kieler Uni, das UKSH, das Fraunhofer Institut und das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik beteiligt sind.

900 Schüler kamen am Freitag, Familien am Sonnabend

Anne Danker, Neele Gotzmann, Nis Butting und Tobias Ridder erklären derweil ein paar Räume weiter, wie stark man sich auf dem Rudergerät ins Zeug legen muss, um so viel Energie zu erzeugen, dass ein Fernseher zum Laufen gebracht werden kann. Die Oberstufen-Schüler arbeiten in Schichten bei den einzelnen Projekten mit, beaufsichtigen und erklären.

Am Sonnabend ist auch Zeit, sich einmal selber auf die Geräte zu setzen, die die Schule beim SRSV ausgeliehen hat. Es ist Familientag, auf dem Marktplatz der Naturwissenschaften sind Eltern mit ihren Kindern unterwegs, die sich in Ruhe umschauen können. Am Freitag dagegen waren rund 900 Schüler beim Festival: die Plöner Gymnasiasten, aber auch Gastklassen von der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal und sogar aus Eutin.

„Es war super“, zieht Karin Romming Bilanz. „Aber es werden ja auch tolle Sachen angeboten.“ Selbst Mathe bringt den Besuchern richtig Spaß. „Man muss kein Superbrain sein“, sagt Jonathan Willer vom Projekt Mathe SH der Universitäten Kiel, Lübeck und Flensburg. Bei ihm geht es nämlich um mathematische Basteleien, die aber ganz schön knifflig sind.

Neele und Kaya sind auf dem Weg zum nächsten Workshop. Haben sie im erdachten Kriminalfall den iPad-Dieb mit pH-Wert-Bestimmung, Geheimschrift-Entzifferung und anderen chemischen Tricks eigentlich entlarvt? Die beiden Mädchen strahlen. Ja. Es war die geldgierige Sabrina Moneten. Wozu Naturwissenschaften eben gut sein können...

