﻿Hafen Lippe: Darum stimmt das Land einer Petition aus Hohwacht zu

Hohwacht/Behrensdorf. Die Seenotretter vom Sportboothafen Lippe rücken in Zukunft ohne Probleme zu ihren Einsätzen aus. Der Petitionsausschuss des Landtages unterstützt eine Eingabe von Herbert Schmitz aus Hohwacht.

Wegen der Bedeutung des Hafens für die Sicherheit auf See forderte der 80-Jährige, der Staat solle sich um das regelmäßige Ausbaggern kümmern. Damit hatte er nun Erfolg. Der Petitionsausschuss des Landtages unterstützt seine Eingabe und beantragt Gelder für die Arbeiten schon 2023.

Wo liegt der Sportboothafen Lippe eigentlich?

Der Sportboothafen liegt an der Mündung der Kossau und des Großen Binnensees in die Ostsee. Das Gebiet links der Hafenausfahrt gehört zu Behrensdorf, rechts ist das Gemeindegebiet von Hohwacht. Der Hafen liegt an der Küste auf halber Strecke zwischen Schönberg und Heiligenhafen.

Was ist das Problem?

Die Ostsee spült Sand entlang der Küste. Der setzt sich ab vor der Hafeneinfahrt. Ein natürlicher Vorgang. Segelboote mit Tiefgang können den Hafen nicht ansteuern, wenn die Fahrrinne durch die Sandbank vor dem Hafen nicht regelmäßig ausgebaggert wird.

Noch schlimmer: Das Rettungsboot „Woltera“ war 2018 und 2019 für mehrere Monate aus dem Dienst abgemeldet, weil es wegen der Sandbank im Hafen regelrecht gefangen war. Es ereignete sich ein Segelunfall direkt vor der Hafeneinfahrt, ohne dass das Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) eingreifen konnte.

Warum ist der Standort Lippe so wichtig?

Die nächsten DGzRS-Boote sind in Heiligenhafen und Laboe stationiert. Bis sie zum Beispiel vor Hohwacht zu einem Schiffsunglück eintreffen, dauert es bis zu einer Stunde. Es gibt keine weiteren Häfen in der näheren Umgebung. Die DGzRS kann also nicht auf andere Standorte ausweichen.

Lippe ist auch als Nothafen ausgewiesen. Segelboote können ihn ansteuern, wenn zum Beispiel ein Besatzungsmitglied akut erkrankt. Auch hier würde eine Weiterfahrt an die Kieler Förde oder Heiligenhafen Zeit kosten. Bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall wäre das fatal.

Wer hat bisher die Fahrrinne ausgebaggert?

Der Eigentümer des Sportboothafens Franz Graf von Waldersee hat bis 2018 die Fahrrinne auf eigene Kosten freigehalten. Dann liefen die Vereinbarungen mit dem Land aus. Es gab Auflagen für das Ausbaggern, die mit Kosten verbunden waren. Das wollte von Waldersee nicht zahlen. Die Sandbank sei Staatsangelegenheit, weil sie nicht in seinem Eigentum ist. Damit hatte er Recht.

2019 übernahm das Land die Kosten für die Arbeiten. Sie liegen etwa bei 60 000 Euro.

2022 sorgte das Unternehmen Dänischer Wasserbau auf eigene Kosten für freie Fahrt vor dem Hafen Lippe.

Der Chef der Seenotretter aus Lippe, Björn Hagge (links), und Herbert Schmitz aus Hohwacht werben im Petitionsausschuss des Landtages um Unterstützung. Jetzt haben sie damit Erfolg. Der Ausschuss unterstützt ihr Anliegen. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Wer ist zukünftig für das Ausbaggern zukünftig zuständig?

Der Petitionsausschuss schlägt dem Landtag vor, Gelder für die Arbeiten 2023 in den Haushalt einzustellen. Der Landtag wird aller Voraussicht nach zustimmen. Es wird erwartet, dass der Bund eine Summe in gleicher Höhe bereitstellt. Darüber gibt es allerdings noch Kontroversen. Der Bund will bisher nichts zahlen.

Warum soll der Bund überhaupt zahlen?

Das Land ist zuständig für die Wasserrettung, wenn Schwimmer oder Kiter in Not geraten. In die Zuständigkeit des Bundes fällt die Seenotrettung. Also, wenn Schiffe und Boote betroffen sind. Die Einsätze der freiwilligen Seenotretter in Lippe entfallen in etwa je zur Hälfte auf Wasserrettung und Seenotrettung.

Was bedeutet die Vorlage des Petitionsausschusses für Segler und die Seenotrettung?

Die Seenotretter können wieder zuverlässig von Lippe aus starten. Segelschiffe mit einem größeren Tiefgang können ebenfalls zuverlässig den Hafen nutzen.

Welche Folgen hat das für den Eigentümer des Sportboothafens?

Er kann sich freuen. Sein Hafen kann zukünftig wieder von größeren Schiffen ohne Probleme angelaufen werden.

Was sagt Herbert Schmitz aus Hohwacht, der die Petition einreichte und damit Erfolg hatte?

„Das ist sehr erfreulich.“