﻿Möltenort: Ist der Hafen in Heikendorf noch zu retten?

Der Hafen Möltenort in Heikendorf ist marode. Ob eine Hafensanierung oder ein Hafenneubau die Lösung ist, darüber streiten sich Fischer, Politiker, Segler. Ein Bürgerbegehren bremst die Bauarbeiten. Ist der Hafen in Möltenort noch zu retten?

Der Möltenorter Hafen in Heikendorf: Einige Bürgerinnen und Bürger wollen, dass der Hafen auf die Gemeinde übertragen wird. Das könnte problematisch werden.

Heikendorf. Wie geht es im Hafen Möltenort in Heikendorf weiter? Seit Jahren gibt es Streit über die Neugestaltung. Die Gemeindewerke Heikendorf als Eigentümerin des Hafens Möltenort bei Kiel planen, die Brücken und Stege im Fischereihafen durch Schwimmstege zu ersetzen und 43 Liegeplätze zu schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Beton-Marina bezeichnet die Bürgerinitiative SOS Möltenorter Hafen die Pläne und will mit einem Bürgerentscheid erreichen, dass der Hafen Möltenort auf die Gemeinde Heikendorf übertragen und in seiner bestehenden Form saniert wird. Die Fronten beim Hafen-Umbau sind verhärtet.

Die Kieler Nachrichten nehmen den Streit um die Hafensanierung in Möltenort zum Anlass, um das Thema umfassend zu beleuchten. Wie genau sind die Ideen für die Hafenerneuerung? Wie lauten die Pläne für den Umbau des Hafens in Möltenort, der einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag kosten würde? Was sagen Befürworter und Gegner?

Die Bürgerinitiative SOS Möltenorter Hafen

Mit aller Macht wollen die Initiatoren der Bürgerinitiative versuchen, das Hafenprojekt der Gemeindewerke Heikendorf zu verhindern. Sie halten es für überteuert, umweltschädlich und die Schwimmstege für zu gefährlich. „Wir wollen keinen Betonhafen“, so die Initiative. Stattdessen möchte Vorsitzender Wolfgang Merkel mit seinen Mitgliedern die Holzstege erhalten und damit „den traditionellen Charakter des Hafens“. Denn der, so Merkel, präge Heikendorf und locke Touristen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Austausch einzelner Pfähle und Dalben könne langlebiges Eichenholz genommen werden. Das sei klimafreundlicher. „Holz wächst im Gegensatz zu Beton nach“, so Merkel. Er befürchtet, dass zusätzliche Liegeplätze die Sicherheit im Hafen Möltenort einschränken. Vor allem bei starken Winden sei das Manövrieren, das Einschleppen eines Havaristen oder das Manövrieren von Schiffen über 20 Meter Länge, nur noch durch professionelle Seeleute möglich.

So läuft das Bürgerbegehren Seit 2021 sammeln die Mitglieder der Bürgerinitiative SOS Möltenorter Hafen Unterschriften gegen die Neubaupläne der Gemeindewerke Heikendorf. Ein offizielles Bürgerbegehren wollten sie im Juni 2022 starten, doch bislang verfehlten sie die rechtlichen Voraussetzungen. Die korrekte Fragestellung steht mittlerweile fest. Sie lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Heikendorf in der Unternehmens- und Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen Gemeindewerke Heikendorf – Anstalt des öffentlichen Rechts den Paragrafen 2 Absatz 1b („Der Betrieb des Möltenorter Hafens“) streicht und darüber hinaus die Übertragung des gesamten notwendigen Anlage- und Betriebsvermögens einschließlich der Grundstücke auf die Gemeinde Heikendorf sicherstellt, damit der Möltenorter Hafen künftig von der Gemeinde Heikendorf selber betrieben wird und diese die KFK-Brücke und die Tankerbrücke an den derzeitigen Standorten erhält sowie die Anordnung der Brücken und Stege unverändert lässt?“ Sobald das Bürgerbegehren offiziell gestartet werden kann, müssen die Initiatoren rund 750 Ja-Stimmen zusammenbekommen, um einen Bürgerentscheid zu starten. Der läuft dann wie eine Wahl ab, bei der 20 Prozent der Heikendorfer zustimmen müssen. Solange die Verfahren laufen, liegen die Umbaupläne für den Hafen Möltenort in Heikendorf auf Eis.

Die Gegeninitiative: Der Hafenverein Möltenort und der Fischer

Mit seinem Mofa fährt Fischer Conny Fischer (74) am Möltenorter Hafen vor. Der Fischbratkutter „Elke“ an der nördlichen Brücke im Fischereihafen ist sein Baby. Dort öffnet er die Tür zur Kajüte, steckt sich am Tresen eine Zigarre an und legt los. „Die von der Bürgerinitiative“, sagt er und fährt fort, „was machen die überhaupt für ein Theater?“ Schwimmstege, die sich heben und senken, ergeben in seinen Augen im Heikendorfer Hafen Sinn.

Conny Fischer nimmt mit seinem Hafenverein Kurs auf die Hafensanierung in Möltenort und befürwortet einen neuen, modernen Hafen für Heikendorf. © Quelle: Nadine Schättler

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bezeichnung "Beton-Marina" für die Pläne der Gemeindewerke hält er für überzogen. "Die Bilder sehen doch gut aus", meint Fischer. Seit den 1960er-Jahren fischt er in Heikendorf und kennt den Hafen. Auf der Holzbrücke sei er schon drei Mal ausgerutscht, erzählt der Fischer. "Die ollen Bretter", schimpft er. Damit es mit dem Hafen vorangeht, hat er eine Initiative gegründet, die die Pläne der Gemeindewerke Heikendorf unterstützt. Der Hafenverein Möltenort hat 85 Mitglieder.

Die Gemeindewerke Heikendorf zur Hafensanierung Möltenort

Tim Lüdemann ist genervt vom Thema Hafensanierung in Möltenort. „Wir hätten schon lange bauen können“, sagt er. „Dann hätten wir uns die aktuellen Preissteigerungen gespart.“ Für ihn ist klar: Der Möltenorter Hafen in Heikendorf in der Nähe von Kiel muss dringend saniert werden. Eine Bestandsaufnahme habe ergeben, dass die Oberkonstruktionen der Brücken baufällig seien. Er geht davon aus, dass auch einige Pfähle von innen hohl sind. Das Holz faule weg.

Vor Jahren wurde der Möltenorter Hafen an die Gemeindewerke übermittelt. Die Wasserflächen gehören dem Bund, die Stege den Gemeindewerken Heikendorf. Lüdemann möchte den Hafen entwickeln und wirtschaftlicher machen. Dafür seien 43 zusätzliche Liegeplätze erforderlich, erklärt der Chef der Gemeindewerke, auch weil schon etwa 250 Schiffe auf der Warteliste für einen Liegeplatz stehen. „Genügend Platz zum Rangieren gibt es weiterhin.“ Die Schwimmstege sollen aus Beton gebaut werden, da sie länger halten als Tropenholz. Die Abholzung in Brasilien befördere zudem den Klimawandel. „Das kann ich nicht verantworten.“

Der Bürgermeister in Heikendorf zur Hafensanierung

Dass die Bürgerinitiative einen Entscheid erwirken möchte, der eine Rückübertragung des Hafens Möltenort auf die Gemeinde Heikendorf vorsieht, bereitet Bürgermeister Tade Peetz (CDU) Kopfzerbrechen. „Der Betrieb eines Hafens ist selten eine kommunale Aufgabe“, sagt er. Sollte es dazu kommen, habe das Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde. Und zwar keine positiven.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz (CDU) sieht für die Gemeinde Heikendorf Nachteile durch das geplante Bürgerbegehren zur Sanierung vom Hafen Möltenort. © Quelle: Nadine Schättler

Schon jetzt bringe das angekündigte Bürgerbegehren zur Sanierung des Hafens Möltenort für Heikendorf Nachteile mit sich, meint Peetz. Denn die geplante Neugestaltung des Hafenvorfeldes, die Einheimischen und Touristen mehr Aufenthaltsqualität und den Fischern ein Kühlhaus bringen soll, müsse mit den Plänen der Gemeindewerke für einen neuen Hafen abgestimmt werden. Doch planen kann in Heikendorf niemand, solange das Bürgerbegehren in Arbeit ist. "In gewisser Hinsicht fühlen wir uns blockiert und ausgebremst."

Die Gutachten zur Hafensanierung in Möltenort

Die Initiative SOS Möltenorter Hafen gab ein Gutachten in Auftrag, um den Zustand der Brückenanlagen prüfen zu lassen. Am 22. Oktober 2020 wurden 58 von rund 70 Dalben und Pfählen KFK-Brücke (Kriegsfischkutter) und Tankerbrücke untersucht. Ergebnis: „Trotz des Alters von 55 Jahren zeigen die Bongossi-Pfähle nur geringe, oberflächliche Schäden“, heißt es. Eine weitere Nutzung der Pfähle sei wahrscheinlich bis zu 40 Jahre möglich, vermuten die Gutachter. An der KFK-Brücke fanden sie aber an drei Dalben starke Schäden, sodass diese zu ersetzen seien. Auch der Oberbau aus Kiefernholz müsse ersetzt werden.

Die Gemeindewerke gaben 2021 ein Gutachten in Auftrag. Eine Firma untersuchte das Holz und ermittelte, dass kein Bongossi-Holz verwendet wurde, sondern Angelique (Basralocus). Eine Holzart, die kürzer halte als Bongossi, so die Gutachter. Zudem sagen sie, dass über die Jahre nicht unerhebliche Schäden an den Gründungspfählen entstanden seien, die sich auf die Tragfähigkeit auswirkten. Geschätzte Restlebensdauer: weniger als 15 Jahre.

Der Verwaltungsratsvorsitzende über den neuen Hafen

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Gemeindewerke-Geschäftsführung, jede Partei der Heikendorfer Gemeindevertretung hat einen Sitz in dem Gremium. Zudem gehören Bürgermeister Peetz, Bürgervorsteherin Ina Schultheiß (CDU), Amtsdirektorin Juliane Bohrer und Lüdemann zum Verwaltungsrat. Hier werden Entscheidungen über die Hafensanierung gefällt. Gunnar Schulz (FDP) ist Vorsitzender des Verwaltungsrats. „Es ist unstrittig, dass der Hafen modernisiert werden muss“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verwaltungsratsvorsitzender Gunnar Schulz (FDP) befürchtet, dass Brücken und Stege im Hafen von Heikendorf ohne Sanierung irgendwann geschlossen werden müssen. © Quelle: Nadine Schättler

Schulz zeigt sich entsetzt darüber, dass Bürgerinnen und Bürger die Arbeit im Verwaltungsrat verhindern. Durch das geplante Bürgerbegehren könne man nicht weiter planen. "Wir haben aber eine Verkehrssicherungspflicht für den Hafen und wir sagen ganz klar, dass man irgendwann die Stege sperren muss." Schulz verteidigt die Ausbaupläne des Hafens Heikendorf mit weiteren Liegeplätzen. "Wir brauchen für die Zukunft eine wirtschaftliche Lösung, die auch tragbar ist."

Die Amtsdirektorin über die Hafensanierung in Möltenort

Das geplante Bürgerbegehren fordert die Schrevenborner Verwaltung heraus. „Es sind noch nicht alle Fragen geklärt“, sagt Amtsdirektorin Juliane Bohrer. Bislang war die Fragestellung für das Bürgerbegehren nicht korrekt formuliert. Sie muss mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sein. Außerdem muss es eine Begründung beider Seiten sowie eine Kostenschätzung geben, die von der Verwaltung vorgenommen wird. „Die Verwaltung klärt noch, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen, wenn der Hafen zurückübertragen wird“, sagt Bohrer.

Amtsdirektorin Juliane Bohrer klärt gerade innerhalb der Verwaltung, welche Kosten auf die Gemeinde Heikendorf bei einer Rückübertragung des Hafens zukommen würden. © Quelle: Jürgen Küppers

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn gefragt wird nicht nach den Plänen zur Neugestaltung des Hafens Möltenort, sondern nach einer Rückübertragung an die Gemeinde. Der Grund: Die Gemeindewerke sind ein Unternehmen, und Bürgerbegehren können sich laut Bohrer nicht gegen Firmen richten. Erst wenn der Hafen Möltenort der Gemeinde gehöre, könne in die Gestaltung eingegriffen werden. Bohrer: „Wer das Bürgerbegehren unterschreibt, muss auch den finanziellen Auswirkungen zustimmen.“

Die Zugezogenen über den Heikendorfer Hafen

"Das Konzept der Gemeindewerke Heikendorf ist das, was uns überzeugt", sagt Bernd Heinemann, SPD-Politiker in Kiel und Heikendorfer. Als Sprecher einer Initiative von Nachbarn im Baugebiet Poggenbarg kümmerte er sich zuletzt um eine Plakataktion, die eine Gegenbewegung zur Initiative SOS Möltenorter Hafen darstellt. "Ein neues Konzept für den Hafen zusammen mit der neuen Promenade in Heikendorf erhöhen die Aufenthaltsqualität. Das ist ein Weg, der uns allen guttun würde", sagt er. Die Angst vor Veränderungen im Hafen führt er auf "individuelle Bedürfnisse" zurück. Etwa zwölf Nachbarn haben sich laut Heinemann zu der losen Initiative zusammengetan. "Wir hoffen, dass Lösungen gefunden werden."

Lesen Sie auch

Die Segler zum geplanten Hafenumbau in Heikendorf

Etwas umständlich versucht Uwe Eckert, Vorsitzender der Möltenorter Seglerkameradschaft, die Meinung seines Vereins zu den Plänen für den Hafen Heikendorf darzustellen. Es gibt keinen klaren Kurs bei den Seglern. „Die geplante Neugestaltung des Möltenorter Hafens hat Vor- und Nachteile. Eine Bewertung muss jedes Mitglied der Möltenorter Seglerkameradschaft individuell für sich selbst vornehmen“, sagt Eckert, um dann noch einmal deutlich zu werden: „Wir als ortsansässiger Segelverein beziehen keine Position für die eine oder die andere Partei.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wie geht es jetzt weiter mit der Hafensanierung?

Mit dem geplanten Bürgerbegehren werden die Heikendorfer zunächst nicht über die Hafensanierung an sich entscheiden. Ein Bürgerbegehren ist ein Antrag an die Gemeinde, einen Bürgerentscheid durchzuführen. Zehn Prozent der stimmberechtigten Heikendorfer müsste die Initiative dafür zusammenbekommen. Das entspricht rund 750 Ja-Stimmen.

Von Jorid Behn und Nadine Schättler