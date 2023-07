Hafenkante Open Air 2023: Das ist das Line-Up der Techno-Party

Wendtorf. Es erscheint schon ungewöhnlich, wenn es junge Techno-Fans aus deutschen Städten in die tiefste Probstei lockt. Doch das zweite „Hafenkante Open Air“-Festival auf dem Werftgelände von Bottsand Bootsbau in Wendtorf wird noch größer als die Premiere im vergangenen Jahr. Etwa 1000 Gäste und ein großes Line-Up erwarten die Organisatoren des Kieler Musiklabels „Stadtpalava Records“ und der Werft am 15. Juli ab 12 Uhr an der Hafenkante.

Vor wenigen Tagen noch stand der deutsche DJ Patrik Berg mit seiner elektronischen Musik als Float Line-Up in Berlin vor Hunderttausenden auf der Bühne. Am Sonnabend kommt er nach Wendtorf, wo es in etwa so viele Einwohnerinnen und Einwohner gibt wie Festivalgäste auf dem „Hafenkante Open Air“: Rund 1000 Tickets sollen verkauft werden. „Unser erstes Event im vergangenen Jahr war ein Riesen-Erfolg“, sagt Leif Reincke, Geschäftsführer von Bottsand Bootsbau.

Daran wollen die jungen Macher jetzt anknöpfen. Damit Anwohnende und Feriengäste in der nahen Marina Wendtorf nicht über Gebühr belastet werden, wird schon am Nachmittag gefeiert. Um Mitternacht ist dann zumindest in Wendtorf Schluss. „Es gibt eine Aftershow-Party im Luna Club in Kiel“, informiert Kim Wendland von Stadtpalava Records. Wer ein Ticket für die Hafenkante bucht, raved anschließend kostenlos in dem Kieler Club weiter.

Hafenkante Open Air: Zum Line-Up gehören Patrik Berg, Rauschhaus, Bianka Banks und weitere

Einen Shuttle-Service gibt es in diesem Jahr nicht. „Der wurde einfach zu wenig genutzt“, sagt Leif Reincke. Stattdessen können Auto- und Van-Fahrer auf Wunsch ein Campingticket für eine Fläche auf dem Werftgelände ziehen, wo es Duschen und Toiletten gibt.

Zum Line-Up des Festivals gehören in diesem Jahr neben Patrik Berg die Techno-Größen Rauschhaus, Bianka Banks, Nina Hepburn, Philipp Harms, Marlot, Joe Bloxx, Nanoviola, Haki, DJ Wasserall und Pri. Außerdem wird es während des Festivals ein Live-Painting von zwei großen Seecontainern geben, die einen maritimen Style erhalten sollen. Verschiedene Foodtrucks versorgen die Techno-Fans unter anderem mit veganen Gerichten, Burgern und Getränken.

Einlass ist für alle ab 18 Jahren am 15. Juli ab 12 Uhr. Der Ticketvorverkauf läuft noch bis Donnerstagabend über die Homepage www.hafenkante-openair.de. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.

KN