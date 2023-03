﻿Schätzung: Sanierung des Laboer Hafenpavillons kostet 1,5 Millionen Euro

Es ist fast 20 Jahre her, dass die Gemeinde Laboe über die Sanierung eines ihrer Schmuckstücke nachgedacht hat. Nun geht es erneut um ein Konzept für den Hafenpavillon – dem Kleinod in 1a-Lage. Eine Entscheidung soll schon bald fallen.

Laboe. Der Hafenpavillon in erster Lage am Hafen ist in seiner Gesamtheit mit dem historischen Rettungsschuppen und seiner kleinteiligen Gastronomie von kulturhistorischer Bedeutung. Das hatte die Denkmalbehörde unter anderem mit der Unterschutz-Stellung des Gebäudes vor gut zehn Jahren bestätigt. Doch bisher führt dieses Kleinod in der Gemeinde ein Schattendasein.

Nun überlegt die Gemeinde erneut, wie das Gebäude, auch unter Aspekten des Denkmalschutzes, saniert werden kann. Die aktuelle Kostenschätzung des Planungsbüros beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Eines mahnte allerdings Silke Hunzinger vom Amt für Denkmalschutz in der jüngsten Sondersitzung des Bauausschusses an: „Zuerst einmal muss ein tragfähiges Konzept für das Gebäude her, dann ist vieles denkbar.“

Hafenpavillon Laboe: Denkmalamt plädiert für „tragfähiges Nutzungskonzept“

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht: Wie kann die Gemeinde den Hafenpavillon mit dem historischen Rettungsschuppen besser präsentieren? Hunzinger selbst hatte mehrfach mit Ortspolitikern über mögliche Sanierungs- und Nutzungsmöglichkeiten unter Aspekten des Denkmalschutzes beraten. Doch bisher waren alle Konzepte und Pläne wieder in die Schublade gewandert. Zuletzt 2016, als es ein sehr ausführliches Gutachten gegeben hatte.

Es sei sehr lobenswert, dass die Gemeinde immer wieder den Ball aufnimmt, doch man könne nicht unendlich so weiter machen, sagte die Fachfrau. Eine Sanierung sei zwingend nötig, um die Bausubstanz zu erhalten.

Hafenpavillon als geschütztes Gebäudeensemble Der Hafenpavillon mit seiner besonderen Gebäude- und Dachform steht unter Denkmalschutz. Zum Gebäude, in dem zur Wasserfront kleine Kioske betrieben werden, gehört auch der historische Rettungsschuppen der Deutschen Seenotretter. Er war 1894 der erste seiner Art, 1911 war dort auch das erste motorisierte Rettungsboot auf der Ostsee untergebracht. Dieser erste von drei Laboer Rettungsschuppen ist heute nur noch teilweise sichtbar und dokumentiert die Entstehung der Seenotrettung.

Silke Hunzinger plädierte nachdrücklich für „ein wirtschaftlich tragfähiges Nutzungskonzept für das gesamte Gebäude, das die Gemeinde in die Lage versetzt, ihr Baudenkmal ansprechend zu präsentieren“. Sie riet, keine Festlegungen für Raumgrößen und bauliche Veränderungen zu treffen, „bevor es eine Nutzungsidee gibt.“

Segelverein OSL bangt um Vereinsheim

Die war in einem fraktionsübergreifenden Workshop im Oktober 2021 gemeinsam entwickelt worden, ein Beschluss ein Jahr später baute darauf auf. Oberste Priorität: öffentliche WC-Anlagen.

Das war Wunsch aller Fraktionen. Auch sollte dort wieder Gastronomie einziehen, wie derzeit vorhanden. Allerdings steht bis heute die Frage im Raum, ob es so kleinteilig bis bisher (Kiosk, Eisdiele, Fisch-Imbiss) bleiben soll, oder ob die Gemeinde „einen großen Betreiber“ möchte.

Auch die Entscheidung, ob der Laboer Segel- und Traditionsverein „Ole Schippn Laboe“ (OSL) bleiben kann, steht noch aus. Noch befindet sich das Vereinsheim im Hafenpavillon. Der Verein nutzt auch den historischen Rettungsschuppen für Bootsrestaurierungen und andere handwerkliche maritime Arbeiten.

Das sorgt für Unsicherheit im Verein OSL. „Wir sind sehr erfreut, dass der Hafenpavillon saniert werden soll, aber in Sorge, dass wir unser Vereinsheim verlieren könnten. Wir sind kein reiner Segelverein, sondern leisten einen wichtigen kulturellen Beitrag für die Gemeinde“, erinnerte OSL-Vorsitzender Jens Zywitza. Dieses Engagement war unter anderem mit dem Bürgerpreis der Gemeinde gewürdigt worden.

Die Denkmalpflegerin dazu: „Je originärer ein Gebäude genutzt wird, desto besser ist es auch erlebbar.“ Beispiel: Wenn in einem maritimen Gebäude am Hafen auch noch Boote restauriert würden, „ist das eine fantastische Atmosphäre“, sagte Hunzinger. Eine Entscheidung wollen die Fraktionen nun noch vor der Kommunalwahl im Mai treffen.