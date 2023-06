﻿Handys und Smartphones: Mit diesen Recycling-Tipps gelingt Klimaschutz

Plön. Eine Handysortierparty auf dem Abfallwirtschaftsbetrieb in Plön ist fast so bunt wie eine Geburtstagsparty oder andere familiäre Ereignisse. Junge Leute aus ganz Schleswig-Holstein, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren, sortieren dort fünf bis sechs Tage im Jahr bis zu 20 000 alte Handys und Smartphones. Das tun sie für mehr Nachhaltigkeit. Denn in den Altgeräten stecken Edelmetalle, die umwelt- und ressourcenschonend recycelt werden können.

Nach welchen Kriterien werden die alten Handys und Smartphones vor dem Recycling in Plön sortiert?

Alte Mobilfunkgeräte können grundsätzlich nur ohne Akku recycelt werden. Weil immer mehr Hersteller Geräte mit fest verbauten Akkus auf den Markt bringen, müssen diese zunächst aussortiert werden. Außerdem landen in den Sammelstationen der Recyclinghöfe in Schleswig-Holstein Fehleinwürfe wie Digitalkameras, Rasierapparate oder mobile Netzteile vom Festnetz. Zudem werden Handyhüllen, Elektrokabel und Sim-Karten mit persönlichen Daten aussortiert.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gut und schlecht erhaltenen Geräten. Wenn ein Handy oder Smartphone keine Risse im Display hat, landet es in einem Karton, der nach dem Sortieren an das Handy-Rücknahmesystem Mobile-Box in Köln geschickt wird.

Dort können funktionsfähige Geräte wieder aufbereitet und für kleines Geld verkauft werden. Die Trefferquote liegt laut Hinrich Goos, ehrenamtlicher Fundraiser der ökologischen Freiwilligendienstler auf dem Koppelsberg bei Plön, bei etwa drei bis fünf nutzbaren Geräten auf 100 vorsortierte Handys.

Gut erhaltene Smartphones werden an das Handy-Rücknahmesystem Mobile-Box in Köln geschickt, wo funktionsfähige Geräte aufbereitet werden. © Quelle: Nadine Schättler

Welche wertvollen Rohstoffe sind in den alten Handys und Smartphones enthalten?

Das sind unter anderem die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Kupfer. Diese lassen sich über eine Scheideanstalt wie die ESG Edelmetall-Service GmbH in Rheinstetten (Baden-Württemberg) ressourcenschonend ausscheiden und zurückgewinnen. „Die Förderung von Rohstoffen etwa im Bergbau ist energetisch sehr viel aufwendiger“, sagt Hinrich Goos. Zudem würden diese Arbeiten häufig in ökologisch sensiblen Regionen wie in Brasilien, wo Regenwald zerstört wird, oder im Kongo, wo Kinder mit anpacken müssen, verrichtet.

Unterschieden wird bei der Scheideanstalt zwischen Handys (mit Tastatur) und Smartphones (mit berührungsempfindlichen Bildschirmen). Das liegt an deren unterschiedlichen Bauweisen und den unterschiedlichen Mengen an enthaltenem Edelmetall sowie recyclingfähigem Material.

Aktuell liegt der Ankaufpreis für Gold bei knapp unter 60 Euro pro Gramm. Nach Angaben von Hinrich Goos könne man mit 40 Handys etwa 1 Gramm Gold gewinnen. Das Scheidgut wird in Kilogramm abgerechnet – ein Kilo Handys ergibt aktuell etwa 14 Euro. „Für eine Palette Handys rechnen wir mit einem Erlös von bis zu 4000 Euro“, sagt Goos. Für die gleiche Menge Smartphones bekommt man deutlich weniger Geld (Kilopreis bei rund 5 Euro).

Kaputte Handys und Smartphones gehen an die Scheideanstalt ESG Edelmetall-Service in Rheinstetten. © Quelle: Nadine Schättler

Was passiert mit den Einnahmen für die Handyverwertung?

Mit dem Erlös werden vom Förderfond „Ökologische Freiwilligendienste“ Projekte gefördert oder Stipendien für ausländische Freiwillige gezahlt. In diesem Jahr profitiert Diego Jurado aus Kolumbien, der beim BUND Schwentinental seinen Dienst leistet. Es wurde auch schon eine Lastenfahrradtour nach Amsterdam unterstützt, bei der FÖJler fair gehandelte und mit einem Segelschiff aus der Karibik angelieferte Schokolade CO2 -neutral an Bioläden in Schleswig-Holstein lieferten.

Warum sollten alte Handys und Smartphones nicht länger in deutschen Schubladen lagern?

Weil mit jedem recycelten Altgerät ein großer Dienst für den Umwelt- und Klimaschutz geleistet wird. „Recycling ist wichtig, um möglichst viele Rohstoffe im Kreislauf zu halten“, erklärt Hinrich Goos. Die wiedergewonnenen Edelmetalle sind vielfach nutzbar, unter anderem für neue Mobilfunkgeräte oder Schmuck. Alte Handys und Smartphones gehören daher nicht in den allgemeinen Elektroschrott, sondern können auf vielen Recyclinghöfen gesondert abgegeben werden.

