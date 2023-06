﻿Haus am Klostergarten Preetz: Erweiterungsbau am Pflegeheim soll Ort der Begegnung für alle werden

Einweihung mit Verspätung

Sie freuen sich über den Erweiterungsbau am Haus am Klostergarten in Preetz (von rechts): Geschäftsführer Alexander Gross, Landrat Björn Demmin, Bürgermeister Tim Brockmann und Kreispräsident Stefan Leyk.

Der Baubeginn im Juni 2020 fiel mitten in die Corona-Krise, dazu kamen noch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine: Etwas verspätet konnte jetzt der Neubau am Haus am Klostergarten in Preetz eingeweiht werden. Die Zahl der Betten im Kreis-Alten- und Pflegeheim steigt damit deutlich.

