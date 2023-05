﻿Heikendorf: 46-Jährige mit über drei Promille am Steuer

Heikendorf. Eine Autofahrerin ist auf der B 502 in Richtung Kiel durch ihre Fahrweise aufgefallen. Nachdem sie von der Polizei in Heikendorf angehalten worden war, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 3,18 Promille, so die Polizeidirektion Kiel.

Am Sonnabend, 6. Mai, fuhr die Frau gegen 14.40 Uhr auf der B 502 in Fahrtrichtung Kiel in Schlangenlinien und nahm in Heikendorf einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt. Dies bemerkte eine aufmerksame Bürgerin, die sich bei der Polizei meldete und den Beamtinnen und Beamten fortlaufend den Standort des Fahrzeugs mitteilte. Die Polizei hielt das Fahrzeug in Heikendorf an.

Polizei stellte Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher

Bei der Frau nahmen die eingesetzte Polizeibeamtin und ihr Kollege Alkoholgeruch wahr. Zudem lagen auf dem Beifahrersitz vier leere Weinflaschen. Die Frau machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille.

Auf einer Polizeidienststelle entnahm ein Polizeiarzt eine Blutprobe zur Bestimmung des genauen Alkoholwertes. Ferner wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.