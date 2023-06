﻿Heikendorf: Ältestenrat tagt zukünftig ohne AfD und Alexander Orth

Heikendorf. Jörg Bremermann kam mit seinem Schild aus Holz und Pappe und dem Schriftzug „Keine Neonazis“ gerade noch rechtzeitig. Am Donnerstagabend war die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung im Heikendorfer Rathaus. Das Verlassen der frisch Gewählten aus dem Gebäude wollte er nicht verpassen. Denn seit der Kommunalwahl sitzt auch die AfD im Ratssaal. Das sorgt für Spannungen.

Wie wird sich Karin Kaiser, Gründungsmitglied der AfD in Schleswig-Holstein und neuerdings fraktionsloses Mitglied der Gemeindevertretung in Heikendorf, benehmen? Diese Frage trieb am Donnerstagabend wohl einige Zuhörerinnen und Zuhörer um. Selbst aus Laboe waren Gäste gekommen, um sich „den Ablauf der Sitzung mit der AfD“ anzuschauen.

AfD-Mitglied Karin Kaiser will „sachorientierte Beiträge“ im Ältestenrat Heikendorf leisten

Offensichtlich sind auch die Befürchtungen innerhalb der neuen Gemeindevertretung in Heikendorf groß. Denn mit der konstituierenden Sitzung beschlossen die Kommunalpolitiker am Donnerstagabend, was bereits im Vorfeld diskutiert wurde. Nämlich dass fraktionslose Mitglieder nicht mehr an den Sitzungen des Ältestenrats, der kein beschlussfähiges, sondern vielmehr organisatorisches Gremium ist, teilnehmen dürfen. Dafür beauftragten sie eine Änderung der Geschäftsordnung.

„Ich habe das Gefühl, das Ganze soll nur dazu dienen, dass eine bestimmte Partei von der politischen Teilhabe ausgegrenzt wird“, erklärte Ex-Bürgermeister Alexander Orth, der selbst nach seinem Verlassen der SPD als Fraktionsloser in den Reihen sitzt. Er kritisierte dieses Vorgehen scharf. „Wer glaubt, unsere Demokratie zu schützen, indem er sie abbaut, macht einen entscheidenden Fehler“, betonte er.

Bei personellen Entscheidungen herrschte Einstimmigkeit während der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung in Heikendorf. © Quelle: Nadine Schättler

Auch Karin Kaiser meldete sich zu Wort. „Ich weiß, dass das auf meine Partei abzielt“, sagte sie. Weiter erklärte die Gemeindevertreterin, dass von ihrer Seite „sachorientierte Beiträge“ zu erwarten seien und die Arbeit des Gremiums durch ihre Mitwirkung „nicht eingeschränkt“ werde. Ein Antrag von Alexander Orth, der darauf abzielte, dass die Geschäftsordnung im Hinblick auf die Zusammensetzung des Ältestenrats nicht geändert wird, wurde allerdings mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Auf die Frage von Orth, wer die Änderung der Geschäftsordnung überhaupt beantragt habe, trug Büroleiter Thomas Kussin schriftliche Antworten von Amtsdirektorin Juliane Bohrer vor, wonach es „Hinweise von Vertretern verschiedener Fraktionen“ gegeben habe. Nach Absprache mit Bürgermeister Tade Peetz und Bürgervorsteherin Ina Schultheiß sei, so Kussin, der Änderungsvorschlag zu Papier gekommen.

Heikendorf: Bürger wollen sich gegen neofaschistische Tendenzen wehren und die AfD im Blick behalten

Weil Bürgervorsteherin Ina Schultheiß für die CDU ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis gewonnen hat, rückte sie wieder in die Gemeindevertretung. Zu ihrer Nachfolgerin wurde einstimmig Nicola Specker von den Grünen gewählt. Nach der Wahlniederlage für Hans-Herbert Pohl, der bisher stellvertretender Bürgermeister gewesen ist, wurde Matthias Teske (Grüne) in sein Amt gewählt.

Vor dem Rathaus schraubte Jörg Bremermann noch schnell an seinem Schild herum, bevor die ersten Kommunalpolitiker draußen erschienen. „Wir werden in Heikendorf breiten Widerstand gegen neofaschistische Tendenzen leisten“, erklärte er. Sollte sich AfD-Politikerin Kaiser nicht benehmen, werde er mit größeren Geschützen auffahren. „Wir werden das im Auge behalten.“

