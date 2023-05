﻿Heikendorf: Baustopp für umstrittenes Wohngebiet am Schulredder

Heikendorf. Eine überraschende Wende ereilt das umstrittene Baugebiet am Schulredder in Heikendorf. Nach einem Nachbarwiderspruch, der sich gegen die Baugenehmigungen durch den Kreis Plön für insgesamt acht mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser zwischen Schulredder und Wiesenkamp richtet, hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht dem Anwohner jetzt recht gegeben. Das Verfahren für den Bebauungsplan muss neu aufgerollt und die geplanten Bautätigkeiten gestoppt werden.

„Wir sind froh, dass ein Gericht klar entschieden hat“, sagt Anwohner Jan Sandmann, der den entsprechenden Antrag vor Gericht eingereicht hatte. Er habe den Beschluss des Verwaltungsgerichts, in dem die Wirksamkeit des Bebauungsplanes angezweifelt wird, zunächst kaum glauben können. Jahrelang habe er mit seiner Familie und weiteren Anwohnern viel Zeit und Energie investiert, um während der Planungsphase von seinen Rechten als Grundstückseigentümer Gebrauch zu machen. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung, aber es muss im verträglichen Rahmen bleiben.“

Sandmann befürchtet, dass die geplante Straße in das neue Wohngebiet, die direkt an seinem Grundstück vorbeiführt, erhebliche Emissionen mit sich bringen wird. Insgesamt 66 Wohneinheiten, drei Tiefgaragen und Besucherparkplätze sollen in dem Baugebiet entstehen. Nach Ansicht des Anwohners sind die verkehrlichen Auswirkungen nicht hinreichend untersucht worden. Das Gericht gab ihm recht. „Die Kammer teilt (...) die Auffassung des Antragstellers, dass der Bebauungsplan hinsichtlich der für sein Wohngrundstück zu erwartenden verkehrsbedingten Lärmbelästigungen auf einem Abwägungsdefizit beruht.“

Investor Bernd Hoffmann von Kieler Stadthaus zeigt sich unbeeindruckt: „Das wird sich nicht lange hinziehen“

Das Verwaltungsgericht erhebt dadurch „Zweifel an der Wirksamkeit dieses Bebauungsplans“. Es ordnete eine aufschiebende Wirkung gegen die erteilten Baugenehmigungen durch den Kreis Plön an. Gleich mehrere Anwohner, die sich im Zuge der Planungen für das Schulredder-Baugebiet als Bürgerinitiative für den Erhalt des Ortsbildcharakters von Heikendorf zusammengetan hatten, verkündeten nach dem Gerichtsbeschluss auf ihrer Homepage www.trotzt-dem-klotz.de, das mehrere Millionen teure Bauprojekt sei „vorerst gestoppt“.

Zwischen den Straßen Schulredder (vorne) und Wiesenkamp (hinten) sind insgesamt acht zweigeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss und Gründächern geplant. © Quelle: hoff.klinck.inbar architekten

Investor Bernd Hoffmeister von der Kieler Stadthaus GmbH zeigt sich davon unbeeindruckt. „So lange wird sich das nicht hinziehen“, erklärt im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Man sei gerade mit der Erschließung des Baugebiets beschäftigt und verlege die Leitungen vom Wiesenkamp aus. „Damit hören wir auch nicht auf.“ Zudem soll in Kürze der Abriss der alten Gärtnerei Grams beginnen, da der Umzug in den benachbarten Neubau, der Teil des Gesamtprojekts ist, im Juni erfolgen könne. Mit Hochdruck solle es anschließend weitergehen. „Den Hochbau im Sommer machen wir trotzdem.“

Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz geht sachlich an das Thema heran. „Wir werden den Gerichtsbeschluss zunächst juristisch betrachten und uns beraten lassen. Dann werden wir unsere Konsequenzen daraus ziehen“, sagt er. Was der Beschluss für das Heikendorfer Baugebiet konkret bedeute, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen.

Schulredder: Die untere Bauaufsichtsbehörde vom Kreis Plön kann den Bebauungsplan nicht mehr sicher anwenden

Auch für die Gärtnerei-Familie Grams, der ein Großteil der Fläche für das Baugebiet gehört und die selbst am südlichen Zipfel des Plangebiets ein Einfamilienhaus bauen möchte, sind die rechtlichen Konsequenzen noch unklar. „Es ist blöd für uns“, sagt Kerstin Grams, die mit ihrer Familie aus ihrem baufälligen Haus im Plangebiet vorübergehend in eine Zwischenlösung gezogen ist. „Aber wir halten das seit zwölf Jahren aus, also schaffen wir es auch noch etwas länger.“

Der Kreis Plön, der die Baugenehmigungen erteilte, erklärt auf Nachfrage der Kieler Nachrichten: „Durch den jetzigen Beschluss des Verwaltungsgerichts kann die untere Bauaufsichtsbehörde den Bebauungsplan derzeit nicht mehr rechtssicher anwenden.“ Daher könnte dieser von der Kieler Stadthaus als Bauherrin aktuell auch nicht genutzt werden. „Dies ist der Bauherrin bekannt, da diese am gerichtlichen Eilverfahren als Beigeladene beteiligt war“, so der Kreis Plön.

Die Gemeinde Heikendorf müsse nun im Rahmen ihrer gemeindlichen Planungshoheit entscheiden, ob sie ein Heilungsverfahren zum Bebauungsplan anstrebe oder Beschwerde gegen den Verwaltungsgerichtsbeschluss einlege. „Die nächsten Schritte für den Kreis Plön sind die Überwachung der Einhaltung des faktischen Baustopps sowie im weiteren Verwaltungsverfahren die Entscheidung über den Nachbarwiderspruch.“

Neben dem jetzt vom Verwaltungsgericht entschiedenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren läuft ein Normenkontrollverfahren gegen die Gemeinde bezüglich des B-Plans 61 vor dem Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht.