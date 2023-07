Ostsee

Sängerin Nana von der Coverband Under Pressure begeistert das Publikum mit ihrer ausdrucksstarken Stimme.

Tausende Gäste kommen an diesem Wochenende nach Heikendorf zum Hafenfest. Es ist noch einmal größer als in den vergangenen Jahren – und das kommt an. Viele Gäste loben das Angebot für die Kinder. Doch es gibt auch Kritik.

