﻿Eiserne Hochzeit: „Er war bei keiner einzigen Geburt dabei“

Am 7. Juni 1958 Jahren haben sie geheiratet. Jetzt feiern Rudi und Sabine Hollack aus Heikendorf ihre Eiserne Hochzeit. Doch viele Jahre mussten sie mehr oder weniger getrennt voneinander leben. Anders sei es nicht gegangen.

Heikendorf. Was für viele Ehepaare immer mehr eine Herausforderung wird, haben Sabine und Rudi Hollack geschafft. Sie feiern ihre Eiserne Hochzeit. Am 7. Juni vor 65 Jahren haben sie geheiratet. Wirklich Streit hat es in der ganzen Zeit kaum gegeben, sagt Sabine Hollack. „Wir konnten uns immer vernünftig unterhalten“, erzählt sie. Wenn, dann habe es nur in jungen Jahren mal gekracht.