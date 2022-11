Heikendorf und Mönkeberg: Autoreifen und Bushaltestellen zerstört

In Heikendorf und Mönkeberg haben Unbekannte am Wochenende mehrere Autoreifen und Bushaltestellen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand etwas Auffälliges beobachtet hat. In Mönkeberg ist es in der vergangenen Zeit wieder vermehrt zu Vandalismus gekommen.

Mönkeberg/Heikendorf. Am Wochenende sind sowohl in Heikendorf als auch in Mönkeberg Autos beschädigt und Reifen zerstochen worden, teilt ein Polizeisprecher mit. Auch drei Bushaltestellen wurden zerstört.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist in Heikendorf in der Dorfstraße, Höhe Hausnummer 6, bei einem Auto ein Reifen zerstochen worden. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag sind dann in Mönkeberg an sechs Autos Reifen zerstochen und beschädigt worden. Die Autos standen in der Straße „An der Bake“ auf Höhe der Hausnummer 7.

Zusätzlich wurden an den Bushaltestellen in der Straße Am Eksol, am Heikendorfer Weg und am Gänsekrugredder die Scheiben eingeschlagen, sagt Bürgermeisterin Hildegard Mersmann. Ob das alles dieselben Täter oder Täterinnen waren, kann die Polizei nicht sagen. Sie bittet aber um Hinweise, wenn jemand etwas Auffälliges in den Bereichen beobachtet hat. Zeugen können sich unter Tel. 0431/160-1710 bei der Heikendorfer Polizei melden.

Mönkeberg habe in der vergangenen Zeit wieder vermehrt mit Vandalismus zu kämpfen, sagt Hildegard Mersmann. Erst vor rund sieben Wochen sei eine Bushaltestelle in der Straße Am Königsmoor umgeworfen worden. Auch Bänke werden momentan vermehrt beschädigt. Abends würden sich auf dem Schulhof häufig Gruppen treffen, die ihre Bierscherben liegen lassen, so Mersmann. Um weiterem Vandalismus besser vorbeugen zu können, soll die Polizei in Mönkeberg nun vermehrt Streife fahren.