﻿Heikendorf: Auto wurde aus dem Hafenbecken geborgen

Am Montag wurde der Wagen eines 88-Jährigen mit einem Kran aus dem Hafenbecken in Heikendorf gehoben.

Der Wagen eines 88-Jährigen konnte am Montag aus dem Heikendorfer Hafenbecken geborgen werden. Er war am Sonntag im Wasser gelandet, der Fahrer konnte gerettet werden. So geht es weiter.