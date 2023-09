﻿Heikendorfer Rathauskonzerte: Das ist das Programm im Winter 2023/24

Heikendorf. Die Heikendorfer Rathauskonzerte starten in die nächste Saison. Sechs Konzerte soll es in diesem Winter wieder geben. Den Auftakt macht Natalia Ehwald am Sonnabend, 7. Oktober, ab 17 Uhr mit einem Klavierabend. In der Offenen Ganztagsschule (OGTS) in Heikendorf wird die Berlinerin Werke von Robert Schumann, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven spielen. Am 18. November spielt das Trio Adorno Stücke von Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinu und Johannes Brahms.

Es ist die 43. Saison der Rathauskonzerte. Organisiert wird sie vom Freundes- und Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte, der sich Mitte der 80er-Jahre gegründet hat. Das Ziel: klassische Kammermusikkonzerte anbieten und damit das Angebot in Kiel ergänzen. Jedes Jahr stehen von Oktober bis April fünf bis sechs Konzerte an – immer sonnabends, stets ab 17 Uhr. „Eigentlich waren es mal nur vier Konzerte pro Saison, aber wir bekommen mittlerweile so viele Anfragen, dass es am Ende doch eher fünf bis sechs Konzerte werden“, erklärt Mitorganisator Norbert Sieverding.

Heikendorfer Rathauskonzerte: Das sind die Sonderkonzerte

Auch dieses Mal haben sie zwei Sonderkonzerte im Programm. Am 6. Januar gibt das Frielinghaus Ensemble ein Neujahrskonzert. Sie werden Werke von Clara und Robert Schumann für Klaviertrio, Klavierquartett sowie Klavier und Violine/ Viola solo spielen. Das zweite Sonderkonzert gibt es am 20. Januar. Die Schauspielerin Steffi Böttger und Pianistin Konstanze Hollitzer erzählen mit Texten und Musikstücken von einer Reise der Familie Mendelssohn durch die Schweiz, die 1822 tatsächlich stattgefunden hat.

Zum normalen Programm gehören dann wieder die Auftritte vom Malion Quartett (Streichquartette) am 2. März und vom Trio Fabel (Klarinette, Cello und Klavier) am 27. April.

Klassikkonzerte: Besucherzahlen steigen

Auch nach Corona werden die Konzerte weiterhin in der OGTS gegeben. Vor der Pandemie traten die Musiker noch im Ratssaal auf. Doch dahin werden sie zunächst nicht wieder zurückkehren. „In der OGTS ist mehr Platz“, erklärt Sieverding. Bis zu 180 Gäste kamen in der vergangenen Saison zu den einzelnen Konzerten. „In den Ratssaal passen maximal 130 Gäste hinein. Wir hätten 50 Gäste wieder nach Hause schicken müssen“, sagt Sieverding.

Karten für die Konzerte gibt es nur an der Abendkasse, Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die beiden Sonderkonzerte kosten je 20 Euro Eintritt.

