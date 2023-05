﻿Hein Schönberg: Kritische Stimmen aus Probsteierhagen

Probsteierhagen. Die Planung für die Reaktivierung der Bahnstrecke Kiel-Schönberger Strand geht in die nächste Runde. Das lange erwartete Planfeststellungsverfahren für diese viel diskutierte Infrastrukturmaßnahme läuft. Dazu hat nun die Gemeinde Probsteierhagen als eine der wenigen großen Kritikerinnen der Belebung der Bahntrasse Stellung genommen. Sie fordert unter anderem neue Untersuchungen für den Lärm- und Emissionsschutz und moniert fehlende Aussagen zu einem Bus-Bahn-Konzept.

„Trotz Zusage nach wie vor kein Bus-Bahn-Konzept“

Während in Gemeinden wie Schönkirchen und Schönberg, aber auch Passade und Fiefbergen viele auf die Reaktivierung warten, steht Probsteierhagen dem Ausbau der Strecke nach wie vor skeptisch gegenüber. Dort hatte sich seinerzeit eine Bürgerinitiative gegen die Bahn gegründet. Es gibt viele Kritikpunkte. Vor allem, so erklärte Bürgermeisterin Angela Maaß, fühle sich die Gemeinde schlecht informiert. Denn es liege weder das zugesagte Bus-Bahn-Konzept vor, noch gebe es Informationen zu der Ausgestaltung des Bahnhaltepunktes. Der soll der Planung zufolge in der Lindenstraße entstehen und als Begegnungsbahnhof mit zwei Gleisen ausgebaut werden. Aufgrund der anliegenden Bebauung fordert die Gemeinde unter anderem neue Gutachten zu Maßnahmen für den Lärm- und Emissionsschutz im laufenden Bahnbetrieb.

Zudem könne man nicht abschätzen, ob und wie die VKP den geplanten Bahnhaltepunkt an der Lindenstraße mit an den ÖPNV anschließen wird. „Sofern eine Buswendeschleife nötig wird, bedarf es hierfür für Planung und Grundstücksankäufe einen großen zeitlichen Vorlauf“, heißt es in der Stellungnahme. „Sollte die Busverbindung von und nach Laboe ausgebaut werden, würde eine Bushaltestelle ausreichen. Für die Planung der Gemeinde ist es wichtig, hierzu eine Auskunft zu bekommen“, so Bürgermeisterin Angela Maaß.

Lärm- und Emissionsschutz sollen erneut untersucht werden

Der Park-and Ride-Parkplatz sollte aus Lärmschutzgründen nordwestlich des zweiten Gleises angeordnet werden, bei einer Einrichtung eines Parkplatzes südlich der Gleise müssten zudem viele Bäume gefällt werden. Auch sei aus den Unterlagen nicht ersichtlich, für welche Ausstattungsgegenstände am Bahnhaltepunkt die Gemeinde zuständig sei. „Auch hierzu werden Informationen benötigt“, so Maaß weiter.

Man fordere auch, dass kein Betrieb mit verbrennungsmotorbetriebenen Fahrzeugen erfolgt.

„Die Entwässerung der Bahnstrecke im Gemeindegebiet Probsteierhagen soll augenscheinlich über Gewässer in die Hagener Au erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hier um ein FFH-Gebiet handelt. Gegebenenfalls ist eine Vorreinigung der Bahnabwässer erforderlich“, betonte Maaß. In Höhe des Regenrückhaltebeckens Trensahl kreuzt ein Gewässer die Bahntrasse. Der Durchlass dürfe nicht in seiner Funktion eingeschränkt werden, eventuell sei der Durchlass zu erneuern.

Beeinträchtigt sehe man in der Gemeinde auch die Pläne für die Erweiterung des kommunalen Bauhofes. Denn aus den vorliegenden Unterlagen sei ersichtlich, dass unmittelbar am Grundstück des Bauhofes ein Weg gebaut werden soll. Die Gemeinde fordere einen Mindestabstand von 15 bis 20 Metern, so die Bürgermeisterin weiter.