﻿Warum Peter Utech aus Preetz mit 85 Jahren plötzlich Zukunftsangst hat

Preetz. Sein hartes Leben hat sich ins Gesicht eingezeichnet. Als Kind hat Peter Utech aus Preetz den Krieg und die mageren Nachkriegsjahre erlebt. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Steinsetzer, die Trümmer des Krieges waren noch nicht überall weggeräumt. Es war ein körperlich harter Job, den er fast 50 Jahre lang bei Hitze und Kälte ausübte. Der 85-Jährige wollte nun in seinem kleinen Haus noch viele ruhige Jahre genießen. Doch die Heizungsdebatte macht ihm Sorgen. „Zukunftsangst am Lebensende“ nennt das sein Sohn Olaf.

„Ich bin genauso alt wie mein Haus“, sagt Peter Utech, der 1938 in der Rastorfer Straße geboren wurde. Das Haus wurde im selben Jahr in der kleinen Siedlung Ellhornshörn in Preetz errichtet. 1940 wurde seine Familie dort zwangseingewiesen, erzählt er. Der Vorgänger habe alles verkommen lassen. „Ich konnte gerade laufen, als wir hier eingezogen sind.“

Hohe Energiekosten im alten Haus

Als Jüngster unter den Geschwistern lebte er als Erwachsener weiter in dem Einfamilienhaus, zusammen mit der Mutter. Er kaufte es 1978 und zahlte seine Geschwister aus, die ihre eigenen Häuser hatten. Seit er im Ruhestand ist, verbringt er viel Zeit daheim. „Deshalb muss es drinnen warm sein“, betont Olaf Utech. Und natürlich sei die Energiekostenabrechnung bei dem alten Gebäude dann auch höher, sodass sein Vater mit der schmalen Rente schon rechnen muss.

Sein Leben lang habe sein Vater an dem Haus gearbeitet. „Es wurde ständig daran gebaut: Anschluss an die Kanalisation, Austausch der Öfen gegen eine moderne Gasheizung, neue Fenster und Türen, neues Dach, LED-Lampen und modernere Thermostatventile“, berichtet er.

„Ich hoffe, dass die Heizung weiter hält und ich meinen Lebensabend hier verbringen kann – ich will 102 werden“, sagt Peter Utech (85), Hausbesitzer in Preetz. © Quelle: Silke Rönnau

Die Gasheizung werde regelmäßig gewartet. Aber mit Blick auf die Pläne der Ampelkoalition in Berlin, nach denen ab 2024 neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, blickt Peter Utech trotz der geplanten Härtefallregelung für über 80-Jährige mit Sorge auf seine Heizungsanlage.

„Sie ist auch schon über 20 Jahre alt, und er hat Angst, dass etwas kaputtgeht“, so Olaf Utech. „So wie kürzlich bei seiner Schwester, wo es keine Ersatzteile mehr gab und sie eine neue Heizung kaufen musste.“

Komplettsanierung würde 150 000 Euro kosten

Bei einer Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien kämen hohe Kosten auf Peter Utech zu. „Wir haben das mal durchgerechnet für eine Wärmepumpe“, erklärt sein Sohn. Dann müsste man dreifachverglaste Fenster einbauen und die Fassade dämmen. Da es keinen Dachüberstand gebe – das Dach schließt direkt an der Hauswand ab –, müsste auch das Dach komplett neu gemacht werden.

Wenn man einmal anfange, müsse man alles gleichzeitig machen, denn sonst drohe Schimmelbefall. „Alles zusammen wären 150 000 Euro – das ist utopisch, das kann er gar nicht bezahlen“, so Olaf Utech. „Wenn die Heizung kaputtgeht, bedeutet das, dass er mit seiner geringen Rente ausziehen muss.“ Dabei habe man erst alles altersgerecht umgebaut, das Schlafzimmer unten eingerichtet.

Peter Utech kann sein Haus ohne energetische Sanierung nicht vermieten

Wenn Peter Utech doch irgendwann ins Pflegeheim müsste, könnte er sein Haus noch nicht mal vermieten. Denn als Vermieter müsste er das Gebäude auch energetisch sanieren. Das, was er sein Leben lang aufgebaut und repariert habe, sei dann nichts mehr wert, sagt sein Sohn. Und so gehe es doch vielen älteren Menschen, die das Haus als Altersversorgung gesehen hätten und auf die nun hohe Kosten zukämen. „Ich hoffe, dass die Heizung weiter hält und ich meinen Lebensabend hier verbringen kann – ich will 102 werden“, sagt Peter Utech augenzwinkernd.

„Eigentlich sollte mein Enkel das Haus mal bekommen, aber er sagt auch, dass es ein Fass ohne Boden ist“, erzählt der 85-Jährige. Am meisten ärgert ihn, dass die Älteren von der Jugend für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Er habe sein Leben lang hart gearbeitet, sei noch nie geflogen. „Und dann muss er sich anhören, dass die Alten schuld sind an der Klimamisere“, bedauert sein Sohn.