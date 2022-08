﻿Hilfe für Afrika: Sandra Sabrowsky aus Wendtorf gründete Angola-Verein

Die Provinz Cuando Cubango in Angola ist ein Geheimtipp voller Naturschönheiten für Urlauber in Afrika. Doch 27 Jahre lang wütete hier ein Bürgerkrieg, der die Entwicklung des Landes zerstörte und große Armut hinterließ. Wie Sandra Sabrowsky aus Wentorf das jetzt ändern möchte.

Sandra Sabrowsky (45) aus Wendtorf will den Menschen in Angola (Afrika) von Deutschland aus helfen.

Wendtorf. Als die Deutsch-Angolanerin Sandra Sabrowsky (45) in Europa immer wieder mit Fragen konfrontiert wurde wie „Angola – was soll das sein?“, fing die Neu-Wendtorferin an, sich mehr mit dem Land zu beschäftigen, in dem sie geboren wurde. Angola liegt im Südwesten Afrikas. Bis 1975 war es von den portugiesischen Kolonialmächten besetzt. Dann folgte ein 27 Jahre andauernder Bürgerkrieg.

„Es gab eine Zeit, da fühlte ich mich total verloren“, sagt Sandra Sabrowsky, die fließend portugiesisch, englisch und deutsch spricht. Doch dann entdeckte sie vor wenigen Jahren ihre alte Heimat neu und ihr wurde klar, dass sie etwas tun muss, um den Menschen in Armut dort zu helfen. Im März 2022 gründete sie den Verein „Angola Verstehen - Compreendo Angola“ in Deutschland. Jetzt hat sie Großes vor.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einem bestimmten Ort, von dem wir glauben, dass er unsere Bemühungen am meisten verdient, die Hand der Unterstützung und Freundschaft zu reichen", erklären Sandra Sabrowsky und ihre Mitstreitenden auf der Vereins-Homepage. An ihrem neuen Wohnort in Wendtorf an der Ostsee erzählt sie von diesem Ort in Afrika. Es ist das Dorf Mucusso am Fluss Okavango mit 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Provinz Kuando Kubango in Angola.

In der Region Okavango Zambezi wüteten heftige Schlachten, bei denen Menschen getötet oder verstümmelt wurden

Von vielen anderen Dörfern in Angola sei Mucusso in seiner wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung am meisten zurückgeblieben, berichtet die gebürtige Afrikanerin. Als der angolanische Bürgerkrieg tobte, stand die südliche Provinz in der Region Okavango Zambezi im Mittelpunkt. Dort wüteten die heftigsten Schlachten, bei denen Menschen getötet oder verstümmelt wurden. „Als der Krieg 2002 endete, war die Region fast vollständig zerstört.“

Langsam erhole sich ihr Heimatland, berichtet Sandra Sabrowsky. Aber das Wirtschaftswachstum sei ungleich verteilt, ein Großteil des Reichtums konzentriere sich auf einen unverhältnismäßig kleinen Teil der Bevölkerung. „Der Lebensstandard der meisten Angolaner ist nach wie vor schmerzlich niedrig.“ Dort, wo es eine vielfältige Flora und Fauna mit kristallklaren Flüssen gibt, fehle es an grundlegenden Lebensbedingungen wie Leitungswasser, Strom, Schulen und Krankenhäuser.

In der Region Okavango Zambezi bemüht sich Sandra Sabwrosky (Mitte) mit dem Verein um Unterstützung für die Menschen vor Ort. © Quelle: Sandra Sabrowsky

Jetzt möchte sie gezielt helfen. „Das Dorf Mucusso ist ein Paradebeispiel, das buchstäblich alle Kästchen der 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ankreuzt, um die Welt zu verändern“, erzählt Sandra Sabrowsky. Dorthin soll das Geld fließen, das sie mit ihrem Verein in Deutschland einnehmen möchte. Die Menschen dort sollen die Möglichkeit einer Ausbildung und Schulmaterial bekommen. Außerdem will sie die Landwirtschaft vor Ort unterstützen, die sich in der Region auf den Anbau von Kartoffeln und Tomaten konzentriert.

Als ehemalige Mitarbeiterin der KfW-Entwicklungsbank in Südafrika und später bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, wo Sandra Sabrowsky sieben Jahre lang tätig war, fühlt sie sich für ihre neue Aufgabe gut vorbereitet. 2011 kam sie mit ihrem deutschen Mann und ihren zwei Söhnen nach Deutschland. „Das war für mich ein richtiger Kulturschock“, erinnert sich die 45-Jährige. Sie habe lange gebraucht, um ihre angolanische Identität zu finden. Schon mit 18 Jahren hatte sie das Land verlassen, war durch Europa gereist und dann in Südafrika gelandet.

Hilfe für Afrika mit Veranstaltungen in Deutschland, die die angolanische Kultur repräsentieren

Jetzt sprüht sie vor Energie, wenn sie von ihrer Heimat, ganz besonders der Region Okavango Zambezi, spricht. „Die Angolaner sind sehr fröhliche Menschen. Sie lieben Musik und Tanzen, essen viel frischen Fisch und sind reich an Literatur“, sagt sie. An der Küste gäbe es Strände und Wasserfälle „wie verrückt“, das Wasser zum Baden habe immer über 20 Grad. Mehrmals habe sie ihr Land seit 2019 besucht und sei immer wieder erschüttert über die starken Gegensätze zwischen atemberaubenden Landschaften auf der einen und Armut auf der anderen Seite.

Jugendliche in einem Dorf hängen Wildtiere zum Schlachten auf. © Quelle: Sandra Sabrowsky

Mit eigenen finanziellen Mitteln habe sie 2019 als erstes geholfen, eine Schule in Angola zu gründen, dann eine landwirtschaftliche Kooperative für Frauen zu entwickeln, über die Rosen nachhaltig verkauft werden. Jetzt braucht Sandra Sabrowsky mehr Unterstützung, um weitere Hilfen anschieben zu können. Mit dem frisch gegründeten Verein "Angola Verstehen – Compreendo Angola" engagiert sie sich speziell in der Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Deutschland, um die angolanische Kultur durch ihre Künste zu präsentieren, einschließlich Kunstausstellungen mit Malerei und Skulptur, Fotografie, Literatur, Dokumentarfilmen, Musik, Küche und Tanz.

„Wir streben eine sinnvolle sozioökonomische Unterstützung für diese verarmten Gemeinden an, um deren Entwicklung positiv zu beeinflussen“, sagt Sandra Sabrowsky. Bislang hat sie zehn weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Es dürften gerne mehr sein. Auch Spender seien jederzeit willkommen, erklärt die Vizepräsidentin des Vereins. Ein Event am Tatort Hawaii in Stein an der Ostsee hat es bereits gegeben, weitere sind unter anderem in Kiel-Gaarden geplant.