﻿Hof Viehbrook in Rendswühren: Hat ein Wolf tagsüber ein Schaf gerissen?

Rendswühren/Kiel. Auf Hof Viehbrook in Rendswühren ist eine Moorschnucke offenbar von einem Wolf tagsüber auf einer eingezäunten Koppel gerissen worden. Das tote Schaf ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einer Blutlache entdeckt worden. Für Kirsten Voß-Rahe, Betreiberin des Hof Viehbrook, ist durch diesen Vorfall eine Grenze beim liberalen Wolfsmonitoring des Landes überschritten worden. Sie und ihr Mann, der Plöner CDU-Kreistagsabgeordnete Christian Rahe, fordern ein Umdenken. Das Land hat das gerissene Tier ins Landeslabor gebracht, um dort Klarheit über den Verursacher zu bekommen.

Bereits 2018 hatte das Ehepaar Voß-Rahe eine striktere Wolfspolitik seitens des Landes, Bundes oder der EU gefordert. „Als ich damals befürchtete, dass der Wolf eines Tages tagsüber auf den Höfen im ländlichen Bereich streunern wird, bin ich nur belächelt worden. Nun ist das der Fall“, so Kirsten Voß-Rahe. Der Vorfall ereignete sich auf einer Koppel, die 100 Meter vom Bauernhofkindergarten entfernt liegt. „Die Eltern sind am Freitag informiert worden, und sie sind verständlicherweise auch beunruhigt. Ich bin das auch.“

Pferde auf Hof Viehbrook sprangen im Stall unruhig hin und her

Der Wolf hat sich offenbar beim dichten Schneetreiben am Donnerstagmittag an die Schafe herangeschlichen. „Wir haben die Pferde wegen des Wetters reingeholt, und die waren sehr unruhig. Einige sprangen wild herum, obwohl es keine Springpferde sind“, berichtete die Betreiberin des Hofes weiter. Aus Sicht des Ehepaars handelt es sich tatsächlich um einen Wolfsriss.

Für Kirsten Voß-Rahe, Betreiberin des Hofs Viehbrook, ist eine Grenze überschritten. Sie forderte das Land zum Umdenken auf. Auf dieser Hauskoppel hat der Wolf die Moorschnucke gerissen. © Quelle: Frank Scheer

„Beim Schaf ist ein Kehlbiss zu sehen gewesen, was für Wölfe typisch ist“, betonte Christian Rahe. Er forderte die Landesregierung zu einem Kurswechsel beim Thema Wolf, der ganzjährig geschützt ist, auf. Schleswig-Holstein sei kein Wolfserwartungsland. „Vom Hörensagen weiß ich, dass Wölfe auch tagsüber durch die Gemeinde Bönebüttel laufen sollen“, fügte seine Ehefrau hinzu.

Schaf wird in Neumünster auf Genspuren vom Wolf untersucht

Dem schleswig-holsteinischen Wolfsmanagement wurde der Vorfall über den potenziellen Wolfsriss am 15. Dezember gemeldet, bestätigte Matthias Kissing, Sprecher des Umweltministeriums in Kiel. Der Fall sei durch einen Rissgutachter untersucht worden. Kissing teilte mit, dass auch zwei weitere Schafe verletzt und durch einen Tierarzt behandelt worden seien. „Bei der Rissbegutachtung wurden genetische Proben genommen, das getötete Schaf wurde zur veterinär-pathologischen Untersuchung in das Landeslabor in Neumünster verbracht. Zur Aufklärung werden die gewonnenen Genproben an das Senckenberg-Forschungsinstitut, das zuständige nationale Referenzzentrum, gegeben“, teilte Kissing weiter mit.

Schleswig-Holstein: 2022 sind 56 Schafe gerissen worden

Grundsätzlich lässt sich laut Ministerium festhalten, dass das Wolfsmanagement in Schleswig-Holstein finanziell und personell gut aufgestellt ist. Mit den bislang bereitgestellten Maßnahmen zur Minimierung wolfsbedingter Konflikte wie Ausgleichszahlungen (freiwillige Zahlungen des Landes), Beratung betroffener Tierhalter, Finanzierung präventiver Maßnahmen in Wolfspräventionsgebieten, Bereitstellung von „Herdenschutzpaketen“ und Öffentlichkeitsarbeit sei das Wolfsmanagement auch vor dem Hintergrund sich zukünftig fest etablierender Wolfsansiedlungen gut gerüstet.

Die Statistiken zeigen, dass die Präventionsmaßnahmen des Landes eine hohe Wirkung entfalten. In den letzten Jahren konnte mit kleinen Ausnahmen eine klar rückläufige Entwicklung der durch Wolfsangriffe getöteten Tiere erreicht werden. Laut Kissing gab es 2019 in Schleswig-Holstein noch 134 registrierte Übergriffe durch Wölfe auf Schafe, bei denen 282 Tiere getötet wurden. 2020 waren es 39 mit 77 getöteten Schafen. In diesem Jahr gab es bis 30. November 26 Übergriffe und 56 getötete Schafe. Rinder sind laut Kissing 2021 und 2022 nicht gerissen worden. 2020 hatte es drei Übergriffe mit vier toten Rinder gegeben.