﻿„Honey Lake Sessions“ in Honigsee: Weltmusik im Obstgarten

Die zweite Ausgabe der „Honey Lake Sessions“ im idyllischen Obstgarten auf dem Hof an der Rönner Straße begeisterte am Freitagabend rund 250 Gäste. Auf dem Programm: gemütliches Flair und erlesene Musik-Acts. Am Sonnabend geht es weiter.

Honigsee. „Als ich vor zwei Jahren hier war, dachte ich: Paradise. Hier möchte ich mit meiner Band spielen“, erzählt Silvan Strauss den rund 250 Gästen, die am Freitagabend in den Obstgarten an der Rönner Straße in Honigsee gekommen sind. Nun sitzt Strauss tatsächlich bei der zweiten offiziellen Ausgabe der „Honey Lake Sessions“ auf dem Schemel vor seinem Schlagzeug. Sogar auf der Bühne stehen zwei Bäume. Mehr Idylle geht nicht.

Wie ernst es Strauss damit war, hier in Honigsee spielen zu wollen, zeigt die Tatsache, dass er mit seiner Band Toytoy am Vortag noch in München gastierte. Der Reisetag ist den Hamburgern um Strauss, Alex Eckert (Gitarre), Daniel Stritzke (Bass) und Samuel Wootton (Perkussion) aber nicht anzumerken.