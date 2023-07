﻿Hotel Stadt Kiel in Schönberg: Bald kann im Saal wieder getanzt werden

Schönberg. Hinter dem Tresen hängen verstaubte Gläser für den Ausschank bereit, in der Restaurantküche stapeln sich benutzte Teller – und auch fünf Fässer Bier sind noch angeschlossen. Die Zeit scheint im ehemaligen Hotel Stadt Kiel in Schönberg seit seiner Schließung 2012 stehen geblieben zu sein. Doch jetzt soll nach langem Ringen um unsichere Eigentumsverhältnisse Leben in das Haus kommen. Investor Birger Rosenbrook (68) aus Hohwacht hat große Pläne.

„Wir wollen die Zimmervermietung möglichst rasch wieder herrichten und nach und nach das Restaurant angehen“, verrät Birger Rosenbrook. Er ist jemand, der Erfahrung mit alten Immobilien und dem Sanieren im Bestand mitbringt. In Hohwacht hat der Geschäftsführer der Firma Ostwind Segelsport GmbH bereits mehrere Hotels und Ferienanlagen aus dem Ruin in den Erfolg geführt. Unter anderem das Hotel Seelust mit Restaurant direkt am Ostseestrand.

Auch das Hotel Stadt Kiel soll eine neue Zukunft haben. Birger Rosenbrook und sein Sohn Niklas (26), der nach dem Studium in die Firma mit eingestiegen ist, wollen das historische Gebäude am Schönberger Marktplatz erhalten und sanieren. Dabei sollen die denkmalgeschützte Fassade und der Saal des Hauses für Hochzeiten und andere Events wieder ihr altes Gesicht erhalten. „Wir werden an den bekannten Farben der Fassade nichts verändern.“

Hotel Stadt Kiel: Restaurant-Konzept soll mit Gastronomie in Schönberg abgestimmt werden

Der Investor rechnet grob mit einer Bauzeit von einem Jahr. Anschließend sollen die Angebote wie Zimmervermietung und Restaurant an einen engagierten Betreiber übergeben werden. „Ich freue mich über Bewerbungen“, sagt Birger Rosenbrook. Wer Interesse habe, könne sich schon jetzt per Mail an info@ostwind.com bei ihm melden. Das Konzept für das neue Restaurant soll in enger Absprache mit der bestehenden Gastronomie in Schönberg erfolgen.

Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski ist sichtlich erfreut über das Wirken des neuen Investors. Das Hotel Stadt Kiel sei einmal „das beste Haus am Platz“ gewesen, so Kokocinski. Lange Zeit hätten die unsicheren Eigentumsverhältnisse eine neue Entwicklung des Hotels unmöglich gemacht. Schon 2013 habe Birger Rosenbrook Interesse an dem Objekt gezeigt. „Er hat einen langen Atem bewiesen und wir freuen uns, das historische Ensemble am Marktplatz mit dem Hotel Stadt Kiel erhalten zu wissen.“

Kulturverein Probstei freut sich über die aktuelle Entwicklung für das Hotel in Schönberg

Bereits 2010 hatte der langjährige und erfolgreiche Betreiber Heino Jansen die Gastwirtschaft und die Zimmervermietung an junge Nachfolger aus der Hotellerie-Branche (das Ehepaar Thorsten und Christiane Löwel von Witt´s Gasthof in Krummbek) übergeben. Doch das Projekt scheiterte schon zwei Jahre später.

Anschließend kam es nach einem erneuten Verkauf zu unklaren Eigentumsverhältnissen. Gleichzeitig diskutierte die Gemeinde über einen möglichen Kauf der Immobilie, um eine Kultur- und Begegnungsstätte einzurichten. Auch dieses Projekt scheiterte an einer Stimme in der Gemeindevertretung.

Der Kulturverein Probstei hatte sich damals für den Erwerb des Hauses durch die Gemeinde besonders stark gemacht. Die erste Vorsitzende Malen Haase zeigt sich jetzt dennoch erfreut über die Kaufabwicklung mit dem neuen Investor und das Ende des Leerstands. „Es ist wichtig, dass das Haus an diesem bedeutsamen Standort wieder zu neuem Glanz gebracht und der Saal für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht wird“, sagt sie gegenüber den Kieler Nachrichten.

In Schönberg gebe es neben dem Hotel am Rathaus zu wenig nutzbare Räumlichkeiten für Vereine und Gruppierungen sowie für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen. „Wir sehen diese Entwicklung als einen großen Fortschritt für das kulturelle und touristische Leben in Schönberg.“

