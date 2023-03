﻿Hunde gehören in Plön fast überall an die Leine

Für Bodenbrüter ist es gerade überlebenswichtig, dass Hunde im Wald und in Naturschutzgebieten nur an der kurzen Leine unterwegs sind. Stromern Hunde herum, verlassen die Vögel das Revier. Wo darf in Plön überhaupt ein Hund ohne Leine herumlaufen?

Plön. 559 angemeldete Hunde gibt es in Plön. Viele von ihnen laufen ohne Leine durchs Stadtgebiet, über die Prinzeninsel, im Steinbergwald. Dabei ist das gar nicht erlaubt. Und das ärgert nicht nur diejenigen, die eher ängstlich reagieren, sondern oft auch Jogger, Radfahrer, Eltern. Das ärgert auch Bernd Koop vom Nabu und Beate Duwe, Umweltfachkraft der Stadt Plön. Gerade in der Brut- und Setzzeit sind unangeleinte Hunde für viele Tiere eine Katastrophe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jede Menge Gesetze gibt es. Das Gesetz über das Halten von Hunden, das Waldgesetz, das Jagdgesetz, das Landeswassergesetz, das Naturschutzgesetz. Überall steht, wo Hunde an die kurze Leine zu nehmen sind. Doch das wissen viele gar nicht. Dabei ist es ganz einfach. Es gibt nämlich nur wenige Ausnahmen vom Leinenzwang. Die gelten auf eingezäunten Privatgrundstücken, auf Hundeauslaufplätzen (in Plön hinter dem TSV-Vereinsheim), an ausgewiesenen Hundestränden sowie auf Wegen und Wegrändern in der freien Landschaft.

Stadt Plön, Nabu und Stiftung Naturschutz weisen auf Leinenpflicht hin

Im Wald und in Naturschutzgebieten gehören die Hunde angeleint, immer. Darauf machen erneut die Stadt Plön, der Nabu und die Stiftung Naturschutz aufmerksam. Seit 1. März und bis mindestens Mitte Juli ist Brut- und Setzzeit, „Viele Bodenbrüter beginnen jetzt mit der Suche nach Brutplätzen“, sagt Bernd Koop. Stöbern Hunde herum, verlassen die Vögel das Revier, brüten nicht. „Störung durch potenzielle Beutegreifer“, so nennt Koop das.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Zahl der Bodenbrüter nimmt ab, einige Arten sind schon ganz weg“, erklärt er. Am Stadtwäldchen sei das Gegenteil deutlich zu erkennen, sagt Beate Duwe. Ein Zaun dort hält Hunde fern. „Dort ist die Dichte von Rotkehlchen und Weidenlaubsängern groß“, erklärt sie.

Lesen Sie auch

Prinzeninsel, Parnaßwald, Stadtwäldchen, Steinbergwald sind also tabu für unangeleinte Hunde. Daniel Faron, Fachbereichsleiter Bürgerservice im Plöner Rathaus, weiß, wo außerdem Leinenpflicht herrscht. Und je nachdem, wie man die Gesetze auslegt, ist das so gut wie überall. Fußgängerzone, Haupteinkaufsbereiche, in innerörtlichen Bereichen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, Volksfeste, öffentliche Versammlungen, Park-, Garten- und Grünanlagen, bei Mehrfamilienhäusern (auch im Treppenhaus), in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln, in Sportanlagen, auf Campingplätzen, auf Friedhöfen, auf Märkten und Messen.

Gar nicht mitgenommen werden dürfen Hunde – auch mit Leine – in Kirchen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Theater, Kinos, Konzert-, Vortrags- und Versammlungsräume, auf Badestellen, Kinderspielplätze und Liegewiesen.

Bußgelder bis zu 10 000 Euro sind möglich

Und was passiert, wenn Hundehalter die Leine nicht nutzen? „Spricht man sie freundlich an, werden sie manchmal aggressiv. Das hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen“, so Koop. Faron erklärt, dass es gesetzliche Möglichkeiten gibt, Verstöße zu sanktionieren. Und zwar mit Bußgeldern bis zu 10 000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knackpunkt in Plön: Wer soll das überwachen? „Wir haben keinen kommunalen Vollzugsdienst und keinen Außendienst“, erklärt Faron. Mit dem derzeitigen Personal sei das überhaupt nicht möglich. Oststeinbek beispielsweise habe eine Mitarbeiterin, die mit dem Fahrrad unterwegs ist und die Leinenpflicht kontrolliere. In Dänemark gehen Ordnungsbehörden und Polizei schärfer gegen uneinsichtige Hundehalter vor und fordern empfindliche Bußgelder.

Will Plön das, wäre es eine Entscheidung der Politik. Und wäre das wirklich nötig in Plön? Vorfälle mit Hunden gibt es im Plöner Stadtgebiet laut Faron „selten bis nie“. Sprich, kein akuter Handlungsbedarf. Wenn da nicht jetzt ganz aktuell die Brut- und Setzzeit wäre. Und deshalb appellieren Stadt, Nabu und Stiftung Naturschutz jedes Frühjahr wieder eindringlich an die Hundehalter, die Leinenpflicht zu beachten.