Hunde ausgesetzt: Polizei sucht Frauchen oder Herrchen

Diese beiden Hunde fand eine Plönerin am Wochenende in ihrem Garten, sie scheinen ausgesetzt worden zu sein. Die Polizei sucht den oder die Hundehalter/in.

Zwei Hunde fand eine Plönerin am Wochenende in ihrem Garten – offensichtlich ausgesetzt. Also meldete sich die Anwohnerin der Straße Waldhöhe bei der Polizei. Die beiden Tiere kamen nach Kossau ins Tierheim, die Besitzer sind aber noch nicht gefunden.