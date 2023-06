Keine Geldautomaten mehr

Bärbel Hannemann ärgert sich über die Schließung der Hypovereinsbank in Preetz. Die nächsten SB-Geldautomaten in Nähe Preetz stehen in Kiel.

Die Hypovereinsbank in Preetz schließt ihre Filiale. Immer mehr Bank-Kunden nutzen das Internet-Banking, heißt es aus der Zentrale. Wer das nicht will oder kann, muss nun zur Bank nach Kiel. Eine KN-Leserin beschwert sich über die Schließung der Bank in Preetz.

