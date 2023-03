﻿Im Unterricht gut gewirtschaftet: Schüler spendieren der Stadt Plön Bäume

An der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal in Plön gibt es einen neu angelegten Schulgarten, in dem Achtklässler jetzt zwei junge Apfelbäume frisch eingepflanzt haben. Auch die Stadt Plön profitiert vom Gewinn ihrer Schülerfirma, die Hoodies bedruckt und verkauft hat.

Plön. Das Geschäftsmodell war erfolgreich. Achtklässler der Schule am Schiffsthal in Plön erwirtschafteten mit dem Verkauf von Hoodies genug Geld, um davon in Plön Bäume zu pflanzen. „Over the sea“ haben sie ihre Firma genannt. Weil die Schiffsthalschule ja oberhalb des Trammer Sees liegt. Und weil „Over the lake“ längst nicht so gut geklungen hätte.

Im Rahmen ihres Wahlpflichtunterrichtes „Fit for future“ ist ein Projekt, etwas für die Schülerschaft zu tun. Die Achtklässler übernahmen die Schülerfirma, suchten einen griffigen Firmennamen und entwarfen ein passendes Logo. Beides druckten sie auf Hoodies – mit der rund 20 Jahre alten Plotter-Maschine in der Schule.

Hoodies mit selbst entworfenem Logo und Firmennamen verkaufte die Schülerfirma an Lehrer und Mitschüler. © Quelle: Anja Rüstmann

„28 Pullover konnten wir bedrucken“, erzählt Marlon. Bis die Maschine ihren Geist aufgegeben hat. Die Hoodies fanden reißenden Absatz, vor allem bei Fünft- und Sechstklässlern und Lehrern. „Wir mussten Folie und Pullover kaufen und haben dann so kalkuliert, dass wir einen Gewinn machen“, berichtet Julian. Satte 120 Euro. Hätte die Maschine nicht aufgegeben, wäre noch mehr drin gewesen, da sind sich alle einig.

Von den 120 Euro sollten Bäume für den Schulgarten angeschafft werden. Luise sprach bei der Gärtnerei Hennings vor. Die war von dem Projekt aber so begeistert, dass sie zwei Apfelbäume spendierte. Die 120 Euro blieben also unangetastet und werden nun der Stadt Plön übergeben, damit sie im Stadtgebiet davon Bäume pflanzt. „Die Schüler wären bei der Aktion natürlich gerne dabei“, sagt Lehrer Stefan Kuberski, der das Projekt begleitete.

Als Aufwandsentschädigung gibt’s ein Eis

Von der Buchhaltung über Produktion und Marketing übernahmen die Schüler alles selber. „Wir haben mehrere Gruppen gebildet“, erzählt Thea. Mit dem, was sie erreicht haben, sind sie zufrieden. Und was ist mit dem Lohn? Ein Gehalt haben sie sich nicht ausgezahlt, aber eine kleine Aufwandsentschädigung. Und die wird in der örtlichen Eisdiele angelegt.