Kommunalwahl am 14. Mai 2023

© Quelle: Fleig / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Nach der Kommunalwahl 2023 wird es in acht von 19 Gemeinden im Amt Probstei einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin geben.

Fast die Hälfte der ehrenamtlichen Bürgermeister in der Probstei tritt nach der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 nicht wieder an. Nicht überall ist die Nachfolge geregelt. Das sind die Gründe.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket