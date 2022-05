In Preetz wird wieder Schusterfest gefeiert

Nach zwei Jahren Pause kann in Preetz endlich wieder ein Schusterfest mit viel Musik und Mitmachaktionen für Kinder gefeiert werden. So sieht das Programm im Detail aus.

Preetz.Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause steigt am Sonnabend, 28. Mai, endlich wieder das Preetzer Schusterfest. Auf dem Markt wird ein bunter Mix von musikalischen und kulinarischen Offerten geboten, auf dem Cathrinplatz ist ein Kinderfest geplant.

Zum Auftakt des 43. Schusterfestes, das der Verein Schusterstadt organisiert, gibt es am Freitag, 27. Mai, ab 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Preetzer Stadtkirche. Am Sonnabend wird das Fest um 11 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet. Parallel dazu beginnt das bunte Programm für Kinder auf dem nur wenige Fußminuten entfernten Cathrinplatz, bei dem Vereine, Verbände und Institutionen aus Preetz und Umgebung mit vielen Mitmachaktionen für Spaß und Spannung sorgen wollen. So laden die Musiker von „Grünschnabel“ die jüngsten Besucher zum Mitsingen und -tanzen ein, während sich etwas größere Kinder unter Anleitung der Preetzer Feuerwehr bei Löschübungen ausprobieren können. Ein weiterer Magnet ist sicher wieder das Ziehen der beliebten Riesenseifenblasen.