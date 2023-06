﻿Kein Tempo 30 in Tökendorf: Strenge Voraussetzungen sind nicht erfüllt

Tökendorf. Warum ist Lilienthal anders zu bewerten als Tökendorf? Während der eine Ortsteil der Gemeinde Dobersdorf sich über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer freuen kann, wurde Tempo 30 im anderen Ortsteil abgelehnt. Die Initiative, die sich für eine Reduzierung starkgemacht hatte, sieht sogar mehr Risikopunkte in Tökendorf. Nun schildert der Kreis Plön den Sachverhalt aus seiner Sicht.

Im vergangenen Jahr erreichte die Straßenverkehrsbehörde ein von der Gemeinde unterstützter Antrag eines Bürgers für Tempo 30 in der K 31-Ortsdurchfahrt Tökendorf, berichtet Kreissprecherin Nicole Heyck. Nach der Ablehnung habe der enttäuschte Antragsteller die damalige Landrätin Stephanie Ladwig gebeten, die Vorgänge noch einmal prüfen zu lassen.

Ortsbegehungen und Geschwindigkeitsmessungen in Tökendorf

Man sei der Bitte nach Überprüfung nachgekommen und habe dafür weitere Stellen innerhalb der Kreisverwaltung eingebunden, so Heyck. Ergebnis: Die Straßenverkehrsbehörde habe ihr Ermessen, ob und welche Maßnahmen sie zur Beseitigung der Gefahrenlage ergreife, auch unter Berücksichtigung des Interesses des Antragstellers fehlerfrei ausgeübt.

Mit den Ortsbegehungen und Geschwindigkeitsmessungen sei eine objektive Grundlage für die Entscheidungen geschaffen worden. Die Anordnung von Beschränkungen des fließenden Verkehrs durch Verkehrszeichen sei bewusst an strenge Voraussetzungen geknüpft. „Eine Regelung ist nur dann zwingend erforderlich, wenn die allgemeinen und besonderen Verkehrsregeln der StVO für einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf nicht ausreichen“, betont Heyck.

Keine Voraussetzung für Tempo 30 in Tökendorf

Das könne durch besondere örtliche Verhältnisse in der Streckenführung, den Ausbauzustand der Strecke, witterungsbedingte Einflüsse, die gegebene Verkehrsbelastung und die daraus resultierenden Unfallzahlen begründet sein. Gemessen an diesen Maßstäben hätten die Voraussetzungen für eine Beschränkung des fließenden Verkehrs in Tökendorf nicht vorgelegen.

Jeder Fall werde für sich betrachtet und nach den jeweiligen Gegebenheiten entschieden. Die Ortsteile Lilienthal und Tökendorf seien – auch wenn sie beide an der K 31 lägen – eben bei näherer Betrachtung nicht gleich. So sei der Streckenverlauf in Lilienthal für einen längeren Abschnitt abschüssig und leicht kurvig. In Tökendorf dagegen verlaufe die Ortsdurchfahrt nahezu eben und gradlinig durch die Ortschaft.

Kurz hinter dem Ortseingang müssen Radfahrer die Kreisstraße 31 kreuzen, da der Radweg auf der anderen Seite weiterläuft. © Quelle: Silke Rönnau

Zudem sei in Lilienthal nur ein schmaler (teilweise nur einseitiger) Gehweg vorhanden, während der – ebenfalls einseitige – Geh- und Radweg in Tökendorf gut ausgebaut sei. Weitere Unterschiede: In Lilienthal seien sowohl der Schwerlastverkehrsanteil als auch die gefahrenen Geschwindigkeiten höher als in Tökendorf.

Gute Sicht in beide Fahrtrichtungen für Fußgänger

„Unbestritten stellt das Queren einer Fahrbahn zum Beispiel für Erzieherinnen und Erzieher mit einer Kindergartengruppe eine Herausforderung dar“, erklärt Heyck. Allerdings biete gerade die Ortsdurchfahrt in Tökendorf den Fußgängern, die die Straße überqueren wollten, eine gute Sicht in beide Fahrtrichtungen. Wartende Fußgänger könnten von den Fahrern gut wahrgenommen werden. Im Übrigen sei der Streckenabschnitt im Bereich der Kita selbst bereits mit einem Tempolimit belegt.

Heyck: „Bei allem Verständnis für die Sorgen um die Sicherheit im Straßenverkehr darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Straßenverkehrsbehörde die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs zu gewährleisten hat und Verkehrsbeschränkungen – und als eine solche wäre die Herabsetzung Geschwindigkeit zu bewerten – nur dort zulässig sind, wo dies aufgrund der besonderen Gefahrenlage im Einzelfall zwingend geboten ist.“

