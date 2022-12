﻿JazzApart holt das Lisa Wulff Quartett nach Plön

Eigentlich hatte Lisa Wulff schon für Januar 2021 zu einem Konzert in Plön bei JazzApart zugesagt. Sie ging allerdings in Babypause. Jetzt steht der neue Termin für ihren Auftritt gemeinsam mit Frank Chastenier, Tobias Backhaus und Gabriel Coburger an.

