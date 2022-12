﻿Erstes Buch von Jeanette Nentwig: 84 Profile von Menschen aus dem Kreis Plön

Kreis Plön. Nach und nach zieht es sie offenbar immer weiter nach Norden: Im Sommer zog die Schwäbin Jeanette Nentwig von Hamburg in den Kreis Plön. „Außer meinen Schwiegereltern und meiner Schwägerin kannte ich nichts und niemanden hier“, sagt sie. Aber das ist inzwischen ja schon ein paar Monate her. Nun kennt die 53-Jährige viele Menschen hier, und das richtig gut. Denn rund 100 von ihnen stellt sie jetzt in einem Buch vor. Es heißt „Profile aus dem Kreis Plön – Porträts und Begegnungen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeanette Nentwig ist Journalistin. Nach ihrem Abitur in Tübingen absolvierte sie in Lübeck ein Zeitungsvolontariat, arbeitete in verschiedenen Bereichen des Verlags, baute eine PR-Agentur in Hessen auf, arbeitete als Pressesprecherin in Hamburg. Doch jetzt macht sie ihr eigenes Ding: Bücher schreiben.

Buchautorin Jeanette Nentwig erkundet den Kreis Plön: „Jetzt bin ich hier angekommen“

Aber zuerst kommt die Recherche, kommen Gespräche, die richtigen Fragen. Ihr erstes Buch liegt – in Leder eingebunden mit edler Prägung auf dem Titel – vor ihr auf dem Tisch. Es ist im Dezember erschienen. „Ich platze vor Stolz“, sagt sie. „Jetzt bin ich hier angekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Mann ist in Preetz aufgewachsen und wollte beruflich von Hamburg in die alte Heimat wechseln. Jeanette Nentwig wechselte mit – nach Wielen. Noch bevor die Umzugskartons gepackt waren, kam das Angebot, die Profile zu schreiben, für den Verlag Elmar Zinke. Ähnliche Bücher sind deutschlandweit erschienen. Welche Menschen leben im Kreis Plön, was für Geschichten haben sie?

Erstes Buch von Jeanette Nentwig: 84 ganz persönliche Geschichten aus dem Kreis Plön

Ein Jahr lang tourte sie kreuz und quer durch den Kreis und stoppte für intensive Gespräche. „Die Begegnungen waren bereichernd“, sagt sie. Herzen wurden ihr geöffnet, es wurde über Glück gesprochen, von geplatzten Träumen geredet. Jeanette Nentwig schrieb es auf. 84 ganz persönliche Geschichten sind es geworden – vom Schornsteinfeger, von der Frau aus dem Nachbardorf, vom Unternehmer, Gastronomen, Grafen, der Landfrau, dem Bürgermeister.

Nentwig spricht von Persönlichkeiten, und das sind sie wirklich alle. Nicht zwangsläufig berühmt oder bekannt, aber alle mit einer Botschaft. „Total subjektiv“, sagt die Autorin, habe sie die Profile ausgesucht.

Als Redakteurin kennt sie die Kurzstrecke. Schnelle Geschichten für die nächste Ausgabe der Zeitung einsammeln, zügig aufschreiben. Jetzt aber konnte sie sich und ihren Gesprächspartnern Zeit lassen. „Langstrecke“ also. Hürden? Kaum jemand, der ihre Anfrage ablehnte. Und niemand, der seine eigene Geschichte aufgeschrieben schlecht fand.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jede Begegnung war eine Sternstunde“, sagt sie. Die Menschen hätten sich ihr sehr geöffnet, sie habe hinter Kulissen gucken dürfen. Und so ist ein Schatzkästchen von Geschichten aus dem Kreis Plön entstanden. Mit ihrem Schornsteinfeger sprach sie über Glück, mit dem Fischer auf dem Passader See war sie angeln. Der Kreisjägermeister erzählt von seiner Bundeswehr-Laufbahn, und „Hein Lüth“ aus Lütjenburg, warum er Blumen so liebt.

Mehr noch: Mit Dörte Steffen kocht sie gemeinsam auf dem Hof in Muxall, schnackt mit Bäckerin Rosemarie Blöcker über deren Spendenbüchsen, unterhält sich mit Bürgermeistern und der Landrätin Stephanie Ladwig. Bei Evi Mahnke-Vock in Kalübbe lernt sie, was vulkanisieren ist, und beim Knick-Spezialisten Heiner Staggen erfährt sie, warum er sich für die Anerkennung der norddeutschen Wallhecken als Weltkulturerbe einsetzt.

Das nächste Buch-Projekt von Jeanette Nentwig: Sie will ganzes Leben erzählen

Es sind Momentaufnahmen. Zwischen den Gesprächen und dem Erscheinungsdatum ist schon wieder einiges passiert. Amtszeiten sind zu Ende gegangen. Doch die Erinnerungen bleiben, auch schwarz auf weiß.

Von den vielen Profilen aus dem Kreis Plön gibt es nur eine Auflage, die Bücher sind im Buchhandel zu kaufen. Auf dem Buchrücken steht „Band 1“. Bedeutet das, weitere Profile sind in Arbeit? „Nein“, sagt Jeanette Nentwig sofort. Erstmal nicht. Gerade beschäftigt sie die Lebensgeschichte der ersten Interieur-Designerin von Volkswagen. „Ich werde ein ganzes Leben erzählen“, sagt die Autorin. Die Rohfassung des Buches ist bereits fertig.