Edeka Grümmi hat Ascheberg übernommen

Der Supermarkt in Ascheberg steht unter neuer Führung. Familie Grümmer hat den Betrieb von Simone Welz übernommen, es ist damit der fünfte „Edeka Grümmi“. Was ändert sich nun an der Langenrade? Wie sehen die Pläne aus?

Ascheberg. „Edeka Grümmi“ ist Neumünsteranern seit Jahrzehnten ein Begriff. Familie Grümmer betreibt aktuell drei Märkte in der Schwalestadt und einen im benachbarten Boostedt. Jetzt hat das Unternehmen sich in den Kreis Plön vorgewagt und den Edeka-Markt in Ascheberg übernommen. Nummer 5 im Familienunternehmen, das seit 1928 in Sachen Edeka geschäftlich unterwegs ist.

Das Einkaufszentrum in Aschebergs Ortsmitte an der Langenrade wurde 1999 eröffnet, gebaut auf dem Gelände des ehemaligen Landhandelsunternehmens Otto Delfs Söhne, damals noch mit einem Spar-Supermarkt und einer Schlecker-Filiale. Am 1. Februar 2007 übernahm Simone Welz den Frischemarkt, der unter Leitung von Thomas Gothmann zu Edeka gewechselt war.

Nach 16 Jahren suchte Simone Welz einen Nachfolger

Nach 16 Jahren ist hier Schluss für sie und ihren Lebensgefährten, sie suchten einen Nachfolger. „Ich möchte in den Rendsburger Raum, näher zur Familie“, sagt die 52-Jährige, die mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht. Dafür strahlen nun Jan-Henrik und Louise Grümmer. Die beiden Geschwister sind die vierte Generation der Familie Grümmer in der Geschäftsführung der „Grümmi Frischemarkt GmbH“.

Sind 600 Quadratmeter nicht ein bisschen klein für einen Grümmi-Supermarkt? Im a&b-Center in Neumünster hat ihr Edeka rund 4000 Quadratmeter Fläche. Der Mix macht es offensichtlich. „Wir sind auch klein“, sagt Jan-Henrik Grümmer, die Filiale in Tungendorf sei ähnlich. Die soll aber ausgebaut werden.

Vergrößerungspläne: Gemeinde ist aufgeschlossen

„Unser Wunsch wäre es, uns auch hier in Ascheberg zu vergrößern, um die Vielfalt des Sortiments zu präsentieren“, so die beiden Geschäftsführer. „Das sind zwar Zukunftsvisionen, die Gemeinde ist aber Vergrößerungsplänen gegenüber aufgeschlossen“, sagt Bürgermeister Thomas Menzel, der selber Kontakt zu Gerd Grümmer aufgenommen hatte, als bekannt wurde, dass ein Nachfolger für Ascheberg gesucht wird.

Beim Vermieter Edeka hatten sich auch andere Kollegen gemeldet, auch Existenzgründer, weiß Jan-Henrik Grümmer. Die dann aber abgesagt haben. Nun hat „Edeka Grümmi“ übernommen. Einen Tag war geschlossen, am Dienstag wurde unter neuer Führung wiedereröffnet. „Es hat uns gereizt, über die Stadtmauern von Neumünster hinaus zu gehen“, so Grümmer.

Für die Kunden ändert sich zunächst wenig. Weder die Öffnungszeiten noch die Ansprechpartner. Zum Team gehören 14 Mitarbeiter, alle wurden übernommen. Neuer Marktleiter ist der bisherige Stellvertreter aus Neumünster-Tungendorf, Nico Rohde (28). Das Sortiment werde geprüft und im Frischebereich um noch mehr Regionalität erweitert. Aber ansonsten setzen die neuen Betreiber auf Gewohntes.

Edeka Ascheberg hat nun auch einen Fleischermeister. Stefan Witt ist aus dem Edeka im a&b-Center Neumünster in den Kreis Plön gewechselt. Weitere Mitarbeiter, vor allem im Bedienbereich, werden gesucht. Am 11. April wird das Familienunternehmen der Grümmers 95 Jahre alt. „In fünf Jahren wird dann groß gefeiert“, verspricht Louise Grümmer, denn Ascheberg gehört ja jetzt mit zur Familie.